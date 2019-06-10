Геймстудия Black Forest Games выпустит ремейк игры Destroy All Humans! для платформ PS4, Xbox One и ПК [трейлер]

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Издатель THQ Nordic и геймстудия Black Forest Games объявили о работе над ремейком игры Destroy All Humans!. Релиз проекта на платформах PS4, Xbox One и ПК состоится в 2020 году, а пока авторы опубликовали анонсирующий трейлер игры.

Напомним, что в рамках франшизы Destroy All Humans! в период с 2005 по 2008 год успело выйти сразу четыре игры, включая оригинал и сиквел для платформ PlayStation 2 и Xbox, версию для Wii и последнюю на данный момент часть для PlayStation 3 и Xbox 360. Действия игр развивались в 60-х годах прошлого века, в разгар Холодной войны.

Игрок получал контроль над инопланетянином Cryptosporidium 137, который прибыл на Землю для сбора ДНК людей и клонирования на ее основе представителей своей расы. Игры серии отличались своеобразным черным юмором и эксплуатировали страхи людей тех времен перед возможным вторжением всемогущих инопланетян.

Судя по трейлеру, в котором Crypto гипнотизирует небольшой городок с помощью исполнения незабвенной «Ich Will» от Rammstein, чувство юмора создателей осталось на месте и поклонников игры ждет еще одна возможность вспомнить былое на современных консолях.

Отметим, что точную дату релиза игры Destroy All Humans! создатели не называют, ограничившись лишь 2020 годом. Разработку игры ведет студия Black Forest Games, которая параллельно работает над ремейком другой классической игры — платформера SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Источник: Polygon