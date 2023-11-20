Кто такой новый гендир OpenAI Эммет Шир? Что нужно знать о следующем «властелине ChatGPT»

После безумных выходных в OpenAI, по результатам которых Сэма Альтмана уволили с должности генерального директора, и подтвердилось, что Сэм не вернется, стал известен его преемник — Эммет Шир — бывший соучредитель и генеральный директор Twitch. Он уже подтвердил, что займет руководящий пост в, пожалуй, самой известной ИИ-компании в мире.

В своем сообщении в социальной сети X Шир сообщил, что ему позвонили из компании и попросили стать временным генеральным директором компании, на что он согласился, «посоветовавшись с семьей и поразмыслив над этим лишь несколько часов», передает CNBC.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my… — Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023

Кто такой Эммет Шир?

Шир – громкое имя в Кремниевой долине, но для большинства людей он неизвестен. Он превратил Twitch – сайт для стриминга игр, который он основал вместе с Джастином Каном, Майклом Сейбелом и Кайлом Фогтом в 2007 году во всемирно известный феномен.

Twitch приобрел Amazon за 1 миллиард долларов в 2014 году, а в прошлом году Шир ушел с поста генерального директора. Во время своей работы в компании он столкнулся с напряженностью со стороны стримеров, полагавших, что платформа не защищает их интересы. Компания оказалась втянутой в напряженную борьбу за таланты из YouTube, переманившего нескольких известных личностей.

После ухода Шира из Twich, он стал партнером стартап-акселератора Y Combinator. Ранее президентом Y Combinator был Альтман. До того, как основать Twitch, он был соучредителем Kiko Calendar, приложения-календаря, над которым он работал в рамках программы Y Combinator в 2005 году.

Быстрое повышение Шира к должности генерального директора OpenAI поставило его во главе одной из важнейших компаний в мире искусственного интеллекта, известной своим популярным генеративным чат-ботом ChatGPT.

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Мощная разработка, лежащая в базе этого чат-бота, именуется большой языковой моделью, либо LLM. Это модель ИИ, обрабатывающая и генерирующая человеческий язык на основе обучения на огромных объемах данных.

Как руководитель OpenAI, Шир, вероятно, столкнется с давлением со стороны регуляторов, тщательно проверяющих компании, работающие с моделями искусственного интеллекта, учитывая риски, связанные с дезинформацией и потенциальным вытеснением рабочих мест, которые несет эта технология.

Ранее в этом месяце в Великобритании состоялся ключевой саммит по безопасности ИИ, в котором приняли участие ведущие компании-разработчики искусственного интеллекта, чтобы обсудить некоторые из самых насущных вопросов в этой области. Особенно важным вопросом, который обсуждали мировые лидеры, был «экзистенциальный риск», искусственный интеллект для человека.