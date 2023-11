Кто такой новый гендир OpenAI Эммет Шир? Что нужно знать о следующем «властелине ChatGPT»

После безумных выходных в OpenAI, по результатам которых Сэма Альтмана уволили с должности генерального директора, и подтвердилось, что Сэм не вернется, стал известен его преемник — Эммет Шир — бывший соучредитель и генеральный директор Twitch. Он уже подтвердил, что займет руководящий пост в, пожалуй, самой известной ИИ-компании в мире.

В своем сообщении в социальной сети X Шир сообщил, что ему позвонили из компании и попросили стать временным генеральным директором компании, на что он согласился, «посоветовавшись с семьей и поразмыслив над этим лишь несколько часов», передает CNBC.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…

— Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023