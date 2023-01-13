Гендиректору Apple Тиму Куку сократят выплаты на 40%, до $49 млн в год — он сам попросил. После критики со стороны акционеров

Совокупный доход генерального директора Apple Тима Кука в 2023 году уменьшится до $49 млн, говорится в заявлении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Кук сам запросил изменение после голосования акционеров по его пакету заработной платы. Компания также сократила количество ограниченных акций, которые Кук получит, если выйдет на пенсию до 2026 года.

В 2022 году Тим Кук заработал чуть менее $83 млн на акциях, $12 млн в качестве поощрений и $3 заработной платы. Он также получил льготы, включая взносы в пенсионный план, безопасность, личные авиаперелеты и более $46 000 для отпуска.

Компенсационный комитет Apple заявил, что внес изменение в ответ на прошлогоднее голосование по оплате, в ходе которого 64% ​​акционеров одобрили выплаты Куку (в 2020 году их одобрили 95% акционеров).

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При этом правление Apple высоко оценило работу Кука и заявило, что оно уверено в долгосрочных стратегических решениях генерального директора.

Выплаты руководству в последнее время подвергаются все большему давлению со стороны институциональных акционеров. Служба поддержки институциональных акционеров рекомендовала акционерам Apple проголосовать против пакета оплаты труда Кука на прошлогоднем ежегодном собрании.

Компенсационный комитет, состоящий из Арта Левинсона, Эла Гора и Андреа Юнг, заявил, что связался с институциональными акционерами, чтобы оценить, как они относятся к зарплате Кука.

«Основываясь на этих важных разговорах, мы внесли изменения в размер и структуру компенсации Тима в 2023 году. Принимая во внимание сравнительный размер, размах и производительность Apple, комитет по компенсациям также намеревается расположить ежегодное целевое вознаграждение г-на Кука между 80-м и 90-м процентилями по отношению к нашей основной группе конкурентов на будущие годы», — говорится в сообщении комитета.

Тим Кук получает основное вознаграждение в ограниченных акциях компании (restricted stock units, RSU). Это акции, которые не могут быть полностью переданы компанией получателю до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия или ограничения. После выполнения этих условий акции больше не ограничены и могут быть переданы лицу, получающему вознаграждение. RSU часто используются в качестве формы вознаграждения сотрудников с условием продолжения работы в течение определенного периода времени, достижения определенных этапов разработки продукта или развития компании.

Количество фактических акций Apple, которые получает Кук, зависит от показателей компании в сравнении с общим индексом пакета акций S&P 500. Акции Apple обычно показывают себя достаточно хорошо, поэтому ее глава обычно получает максимальную сумму. По данным Apple, с тех пор, как Кук занял пост генерального директора в 2011 году, доходность акций Apple составила 1212% против 290% у S&P 500.

Помимо снижения количества, 75% акций, переданных Куку, будут привязаны к доходности акций Apple в 2023 году – не 50%, как это было ранее.

Apple объявила о предоставлении Тиму Куку акций в сентябре 2020 года до 2025 года. Кук получил его в первый день 2021 финансового года Apple, который начался в конце сентября. Когда это было одобрено, грант Кука дал бы ему 1 млн акций на сумму около $114 млн, если бы Apple достигла всех своих целей. Предыдущий грант Кука по акциям от 2011 года в итоге составил более $900 млн по цене акций Apple на сентябрь 2020 года. В 2015 году глава Apple объявил, что планирует пожертвовать свое состояние на благотворительность.

Источник: CNBC