Тим Кук получит $750 млн акциями Apple — это последняя выплата по 10-летнему контракту





24 августа 2011 года сооснователь Apple Стив Джобс ушел с поста гендиректора, передав управление компанией Тиму Куку — с тех пор тот получает бонусы акциями в рамках своего 10-летнего контракта. И на этой неделе состоится 10-я и заключительная выплата — 5 миллионов акций стоимостью $750 млн, сообщает Bloomberg.

Бонусы, выплачиваемые акциями, — часть специальной программы выплат вознаграждений, которые предусмотрены контрактом Apple с Тимом Куком за достижение конкретных целей и показателей. Часть выплаты зависела от доходности акций Apple — она должна «превышать по меньшей мере две трети компаний из списка S&P 500» (производитель iPhone давно достиг этой цели).

10 августа 2020 года Тим Кук стал миллиардером на фоне роста капитализации Apple. По данным Bloomberg Billionaires Index, отслеживающим состояние богатейших людей мира в ежедневном режиме, Тим Кук, по состоянию на 27 августа, располагает состоянием в 1,5 миллиарда долларов. В 2015 году Тим Кук заявил, что большую часть денег собирается пожертвовать на благотворительность, и с тех пор раздал акции Apple на миллионы долларов.

За десять лет руководства Тиму Куку удалось превратить Apple в самую дорогую и прибыльную компанию в мире. В августе 2020 года Apple перепрыгнула планку в два триллиона долларов капитализации (в 2011 году компания стоила $350 млрд), став первой в США публичной компанией в этом статусе. На сегодня Apple удерживает титул самой дорогой публичной компании мира с капитализацией 2,5 триллиона долларов. С начала 2021 года акции подорожали на 12%. В то же время выручка Apple в первом квартале достигла рекордных $111 млрд (в четыре раза больше, чем в 2011 году), а прибыль выросла более чем в четыре раза — с $6 млрд в первом квартале 2011 года до $28,8 млрд в первом квартале 2021 года. На счетах Apple около $200 млрд денежных средств против $76 млрд в 2011 году.

Остается вспомнить, что сам Кук работает в компании 23 года и в недавнем интервью заявил, что через десять лет, вероятно, перестанет быть гендиректором Apple.