Apple: 10 лет под руководством Тима Кука





С момента назначения Тима Кука на должность исполнительного директора Apple прошло ровно 10 лет. И хотя в первое время многие «аналитики» высказывали сомнение в том, что прагматичный Кук сможет адекватно заменить визионера Джобса, цифры упрямая вещь и они говорят о том, что именно при Куке Apple достигла своего расцвета. Давайте посмотрим на то, как изменились финансовые показатели Apple за эти 10 лет.

Рыночная капитализация, то есть суммарная стоимость акций Apple за 10 лет выросла более чем в 7 раз, с $348 млрд. до $2,475 трлн., что превышает, например, ВВП Италии и немного уступает ВВП Франции. Годовые продажи Apple выросли с $100 до $347 млрд. Интересно, что на iPhone сейчас приходится 51% доходов, в то время как в 2011 г. смартфоны составляли только 44% бизнеса компании. И это при том, что доля других продуктов и сервисов тоже растет и Apple прикладывает усилия, что увеличить ее и диверсифицировать бизнес. Чистая прибыль Apple за 10 лет увеличилась в 4 раза, с $23 млрд. до $86 млрд. в год.

Отличная работа, Тим Кук. Впрочем, мы не сомневаемся, что как обычно, найдутся те, кто продолжит хоронить компанию. Как они ежеквартально делают это на протяжении последних 25 лет с момента возвращения Стива Джобса в Apple.

Источник: Statista