Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, прогнозирует быстрое развитие искусственного интеллекта. В своем блоге он заявил, что ИИ может достичь уровня «суперинтеллекта» уже через несколько тысяч дней.

Альтман добавил, что этот процесс может занять больше времени, но он «уверен, что мы достигнем этой цели».

Каким же будет будущее мира, основанного на ИИ? По мнению Альтмана, у людей будут ИИ-ассистенты, способные выполнять гораздо больше задач, чем сейчас:

«Модели ИИ вскоре станут автономными личными помощниками, которые будут выполнять конкретные задачи от нашего имени, например, координировать медицинское обслуживание. Со временем системы ИИ станут настолько совершенными, что будут помогать нам создавать лучшие системы следующего поколения и способствовать научному прогрессу во всех сферах».

Альтман признает, «есть много деталей», которые нужно решить, прежде чем это будущее с ИИ станет реальностью. Одним из возможных препятствий является стоимость энергии и затраты на производство чипов и инфраструктуры для питания этих ИИ-ассистентов. Альтман пишет:

«Если мы не построим достаточно инфраструктуры, ИИ станет очень ограниченным ресурсом, за который будут вестись войны и который станет преимущественно инструментом для богатых людей».

Альтман также отмечает, что с развитием ИИ произойдут «значительные изменения на рынке труда», но добавляет, что не верит в то, что «нам не будет, что делать». Люди будут находить новые формы занятости.

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Источник: Neowin

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