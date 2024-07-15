Скарлетт Йоханссон считает, что Сэм Альтман из OpenAI мог бы стать злодеем Marvel с механической рукой

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Актриса Скарлетт Йоханссон считает, что из CEO OpenAI Сэма Альтмана получился бы отличный злодей Marvel. Шутка Йоханссон прозвучала после рассказа о споре с Альтманом и OpenAI относительно использования голоса, похожего на ее собственный.

«Я предполагаю, что он мог бы — возможно, с робототехнической рукой», — сказала «Черная вдова» The New York Times.

Модель искусственного интеллекта GPT-4o

вызвала гнев Йоханссон после того, как пользователи обратили внимание на сходство голоса «Sky» с голосом актрисы, которая озвучивала искусственный интеллект в, фильме Спайка Джонса «Она» 2013 года.

«Когда я услышала опубликованную демонстрацию, я была шокирована, разгневана и не верила, что мистер Альтман использует голос, который звучит настолько жутко похожим на мой, что мои ближайшие друзья и журналисты не могут отличить», — говорила Йоханссон в мае.

Изначально актриса отклонила предложение Альтмана озвучить модель ИИ в сентябре прошлого года. По ее словам, Альтман вновь обратился к ней в мае, за два дня до выхода демоверсии GPT-4o.

19 мая OpenAI сообщила в блоге, что приостанавливает использование «Sky» Sky».

«Голос «Sky» не принадлежит Скарлетт Йоханссон, и у него никогда не было намерения быть похожим на ее голос. Мы выбрали актрису, которая будет озвучивать голос «Sky», прежде чем обращаться к госпоже Йоханссон. Мы сожалеем, что не общались с госпожой Йоханссон лучше», — сказал тогда Альтман.

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Источники: The New York Times, Business Insider

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