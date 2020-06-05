Германия разработала новую программу стимулирования покупки электромобилей — зарядная станция должна быть на каждой топливной заправке в стране, а покупатели электромобилей с ценником до €40 тыс. получат скиду в €9 тыс.





Недавно мы писали о планах Франции по стимулированию производства и использованию электромобилей в стране, а теперь свой вариант программы развития электрического транспорта собирается представить соседняя Германия. Одним из ключевых моментов данного плана станет требование оснастить зарядками для электромобилей каждую топливную заправку в стране, также страна увеличила до €9,000 субсидию на покупку недорогих электромобилей.

В планах также предусмотрено повышение налогов на крупные бензиновые и дизельные автомобили с высоким уровнем вредных выбросов. Таким образом даже в ситуации, когда ДВС-модели стоят дешевле, льготы для электромобилей и «штрафы» для топливных моделей будут вынуждать все большее количество потребителей выбирать экологически чистые модели. Интересный факт — из-за роста экономичности ДВС-двигателей сеть заправок в Германии уменьшилась с 40,640 в 1965 до 14,118 в 2020 году.

На развитие зарядной инфраструктуры и проивзодство батарей Германия выделила 2,5 млрд евро (из общей суммы в €130 млрд, которую направят на перезапуск экономики после пандемии), которые будут осваивать компании Shell, Engie, Tesla и др. Исследования показывают, что 97% опрошенных немцев в качестве основной причины отказа от приобретения электромобиля называют недостаточный запас хода и проблемы с зарядкой. По мнению чиновников, тот факт, что на каждой круглосуточно работающей заправке в обязательном порядке будет присутствовать зарядка для электромобилей, поможет преодолеть данные опасения.

Ранее программа субсидирования покупки электромобилей в Германии предполагала скидку в €6,000 для моделей стоимостью менее €40,000 и €5,000 для моделей с ценником в диапазоне от €40,000 до €60,000. В рамках новой программы к первой сумме добавили еще €3,000, таким образом для покупателей «бюджетных» электромобилей скидка составит €9,000. Таким образом, на нее смогут рассчитывать покупатели BMW i3, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Kia Niro Electric, Peugeot 208 Electric, Renault Zoe, Tesla Model 3.

Отметим, что за полный 2019 год в структуре продаж новых автомобилей в Германии электромобили составили всего 1,8%, тогда как на дизельные модели пришлось 32%, а на бензиновые — 59,2%. Из 168,148 автомобилей, которые немцы приобрели в мае текущего года только 5,578 автомобилей (3,3%) были полностью электрическими. По состоянию на март 2020 года в Германии насчитывалось 27,730 электрозаправок, по мнению экспертов для массового перехода на электромобили их должно быть не менее 70,000 обычных и 7,000 скоростных.

Напомним, что в начале текущего года Великобритания решила запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года — на 5 лет раньше, чем планировала до этого.

Источник: Reuters, Electrek