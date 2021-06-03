Рада ухвалила закон щодо «податку на Google» — він зобов’язує іноземні ІТ-компанії платити податки з наданих онлайн-послуг в Україні

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 4184. Він передбачає імплементацію механізму, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які надають свої онлайн-послуги в Україні, сплачувати податки (20% ПДВ) до бюджету України. За відповідний законопроєкт проголосували 283 народних депутатів. Після того, як його підпише президент, закон набере чинності наступного дня після опублікування.

Ми неодноразово писали про цей спірний законопроєкт авторства славнозвісного Данила Гетманцева у попередніх новинах — у лютому він пройшов перше читання. Головне в ньому — зміни до статті 208 Податкового кодексу України, яку в новій редакції має доповнити норма про оподаткування електронних послуг. Згідно з текстом цієї норми, компанії-нерезиденти, які надають фізособам на території України свої електронні послуги, повинні сплачувати ПДВ у розмірі 20%.

Сам Гетманцев вже привітав рішення парламенту у своєму Telegram-каналі:

«Відтепер в нашій державі будуть створені умови для оподаткування іноземних компаній, які надають платні електронні послуги фізичним особам на території України. Реалізація норм законопроекту забезпечить справедливі умови оподаткування для національних та міжнародних компаній, які надають електронні послуги в Україні та сприятиме додатковим надходженням до бюджету нашої держави. Дякую за підтримку народним депутатам!!!»

Автор законопроєкту раніше ділився інфографікою з поясненням, як саме буде працювати новий закон. Наводимо її нижче.

Раніше Гетманцев стверджував, що лише від рекламних послуг онлайн Україна може отримати 3 мільярди гривень на рік та запевняв, що Facebook та Viber готові платити податки в Україні. Водночас наразі все вказує на те, що зрештою ці додаткові витрати компанії просто перекладуть на плечі простих користувачів, пропорційно піднявши ціни на свої послуги.