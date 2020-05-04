«3 млрд грн в год только от рекламных услуг». Гетманцев заверяет, что Facebook и Viber согласны платить НДС в Украине





Международные IТ-компании готовы к введению налога на добавленную стоимость для электронных услуг. Об этом в недавнем интервью изданию БизнесЦензор сообщил небезызвестный Даниил Гетманцев (председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде IX созыва).

В данном случае речь о законопроекте № 2634 от 19.12.2019 года, предполагающем изменение механизма налогообложения для зарубежных компаний-нерезидентов. Мы рассказывали об этой инициативе в начале этого года. Она предполагает применение НДС в отношении электронных услуг, что в итоге может и, вероятно, приведет к подорожанию множества работающих в Украине сервисов тех компаний, которые не имеют официальных представительств в стране. Даниил Гетманцев является одним из авторов оговариваемой инициативы. И, похоже, работа над законопроектом идет полным ходом.

«Мы встречались с Facebook и с Viber. Они готовы к этому (введению налога). Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь (в Украине). У них есть готовые инструменты для этого. Мы создаем для них (зарубежных компаний-нерезидентов) удобный механизм, пользуясь которым, они могут платить здесь налоги». Даниил Гетманцев, председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде.

Гетьманцев также отметил, что после принятия законопроекта бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год.

На вопрос о том, как эти изменения повлияют на конечную стоимость товара, Гетьманцев ответил следующим образом:

«Меня не перестают удивлять такие вопросы. Может мы не будем бороться с контрабандой, потому что контрабандный товар дешевле? Но контрабанда убивает наш легальный бизнес и крадет деньги пенсионеров! Помните, как недавно телевизоры одной известной корейской торговой марки начали отказываться работать в Украине (речь о скандале с блокировкой Smart TV в телевизорах Samsung)? Потому что они не были предназначены для украинского рынка, а их сюда контрабандой завезли. То есть контрабанда ворует и у потребителя! Поэтому давайте думать обо всех в обществе и о государстве в целом. И я не думаю, что украинские рекламисты, которые предоставляют услуги в нашем государстве, должны быть дискриминированными в сравнении с рекламистами, предоставляющими рекламные услуги нам из-за рубежа».

Прокомментировать это довольно трудно.

Источник: БизнесЦензор