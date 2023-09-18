Гетманцев о налогообложении ФОП – рассматриваем модель Польши со ставками до 20%

В одном из последних интервью глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как государство планирует реформировать налогообложение ФОП.

Отмечается, что Минфин Украины совместно с МВФ рассматривает новую модель налогообложения ФОП. Она должна быть цивилизованной, простой, прозрачной и понятной. Вместе с тем она должна давать возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как «играют» с налогами крупные предприятия, заявил Гетманцев.

«Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая для нас наиболее близка. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине», – говорит глава налогового комитета.

Гетманцев считает, что единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. Видимо, он считает, что исправить ситуацию удастся путем изменения правил налогообложения ФОП.

Польская модель предполагает больший лимит разрешенного дохода. Для украинских малых предпринимателей действуют следующие лимиты на 2023 год:

для 1 группы – 1 118 900 грн;

для 2 группы – 5 587 800 грн;

для 3 группы – 7 818 900 грн.

В то же время для польских предпринимателей лимит на порядок выше – €2 млн (против €198,7 тыс. для 3 группы в Украине).

Еще одно существенное отличие состоит в том, что в Польше ставка налога зависит от вида деятельности. В то время как в Украине действует одинаковая ставка 5% для всех разрешенных видов деятельности, в Польше ставка изменяется от 3% для торговли до 12-20% для услуг.

Гетманцев считает, что введение польской модели обеспечит справедливость налогообложения.

«Наша задача – отделить малый бизнес от среднего и крупного. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса. Все выступают за поддержку малого бизнеса и создание для него благоприятных условий. Но ни в коем случае нельзя делать так, чтобы большой и сверхбольший бизнес искусственно из-за схем превращался в «малый», — предостерегает Гетманцев.

Вместе с тем Даниил Гетманцев считает, что изменять систему налогообложения ФОП можно даже во время войны.

Напомним, с 1 августа в Украине упразднили налоговые льготы для малого бизнеса, которые должны были действовать до окончания войны.

Источник: novyny