Гетманцев предлагает дополнительно облагать налогом «сверхприбыли» банков ─ 5% от чистого процентного дохода

Первая половина 2023 оказалась чрезвычайно прибыльной для банковского сектора Украины. Несмотря на войну, банки получили рекордную прибыль, на что обратил внимание нардеп от «Слуги народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Банковская система продолжает получать сверхдоходы, обусловленные устойчивым увеличением чистых процентных доходов. За первую половину 2023 года процентные доходы достигли 141 млрд.грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами (ОВГЗ, ДС) – 73,5 млрд.грн. Чистые процентные доходы составили 93,6 млрд. грн. Против первой половины 2022 года они выросли на 41%, против первой половины 2021 года – на ¾», – заявляет Гетманцев.

В связи с этим финансовый комитет ВРУ подготовил законопроект №9656 о введении нового налога в Украине. Нардепы хотят, чтобы банки поделились «сверхприбылями» и вдобавок к обычному налогу на прибыль хотят еще ввести налог на чистый процентный доход ─ по ставке 5%.

«Подали вместе с коллегами законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков», – отметил председатель комитета Гетманцев.

Даниил Гетманцев называет такое дополнительное налогообложение временным. Как ожидается, дополнительный налог будет действовать в течение трех лет, начиная с 1 января 2024 года. Поступления от налога планируется перечислять в общий фонд бюджета и направить на оборону страны. По расчетам Гетманцева, если бы налог действовал в 2023 году, он позволил бы привлечь в бюджет дополнительно 10 млрд грн.

Однако профильные эксперты считают, что эффект от налога будет значительно меньше. Рекордные доходы банков в текущем году объясняются выплатами по ОВГЗ и высокой учетной ставкой НБУ. В 2024 году ситуация будет совсем другая и доходы банков снизятся. К тому же, государственные банки и так перечисляют часть чистой прибыли в бюджет в виде дивидендов. Так что возникнет новый платеж, который уменьшит размер дивидендов. Следовательно, новый налог повлияет больше на частные банки.