GfK Ukraine: «Черная пятница» 2020 года в Украине побила рекорды продаж техники, несмотря на карантин и пандемию — 6,6 млрд грн и 966 тыс. единиц техники





В компании GfK Ukraine заявили, что несмотря на карантин в связи с пандемией COVID 19 украинцы активно покупали бытовую технику и электронику во время акций «Черной пятницы» и «Киберпонедельника».

За две акционные недели покупатели потратили на технику на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года и купили на 8,5% больше единиц техники. Больше всего относительно прошлогодних показателей выросли продажи IT-сектора — на 70% в денежном выражении.

«Продажи ноутбуков в эту «Черную пятницу» побили все прошлогодние рекорды, несмотря на достаточно большой спрос в течение всего года, и дефицит товара, о котором говорили производители и продавцы. Среди цифровых категорий лидерами по темпам роста традиционно стали телевизоры, однако, впервые они не смогли превысить прошлогоднего показателя», — прокомментировала Валентина Печончик, руководитель отдела исследований розничных продаж цифровой техники PoS Tracking GfK Ukraine.

Продажи во время двухнедельного периода акций (48-49 недели 2020 года) составили 10% от продаж техники в 2020 году (49 недель с начала года). Всего за эти две недели люди потратили на бытовую технику и электронику 6,6 млрд грн. В объемах было продано почти 1 млн единиц техники (966 тыс.), это в 1,5 раза больше в деньгах и вдвое больше в объемах показателей среднегодового недели 2020 года.

«Конечно, сезон распродаж недели «Черной пятницы» продолжился и в следующую неделю, со скидками «Киберпонедельника», особенно это заметно в онлайн-канале продаж. Вместе с тем следует заметить, что получение и оплата многих товаров, приобретенных еще в период «Черной пятницы», пришлась именно на следующую неделю. И это также повлияло на полученные нами цифры. Поэтому в этом году мы решили анализировать эти два периода скидок вместе», — прокомментировал заместитель руководителя отдела аудита розничной торговли непродовольственными товарами GfK Ukraine Андрей Осадчий.

В период скидок в 2020 году онлайн-продажи выросли на 73% в денежном выражении, по сравнению с аналогичными неделями 2019 года. Многие боялись подвергнуться риску заболеть и выбирали безопасный способ покупок — онлайн. Наибольший рост произошел за счет продаж в онлайн-магазинах традиционной розницы, а не чистого интернет-ритейла. Эта тенденция присуща всему 2020 году и «Черная пятница» не стала исключением.

Цены на 36% техники (в единицах) были снижены на 10% и более. Больше всего со скидками продавали малую бытовую технику (46% товаров). Вместе с тем, только 7% всего объема покупок техники имели более 20% скидки (14% — в прошлом году). При этом в онлайне дешевых товаров было больше, чем в традиционных розничных магазинах — цена на 48% техники была снижена на 10% и более.

Интересно, что при этом средний чек в ключевых секторах техники вырос более чем на 20%. Исключением стала лишь крупная бытовая техника, где подорожание среднего ценника составило лишь 3%. Это свидетельствует о преобладании покупок премиум-сегмента в период распродаж, когда скидками украинцы пользуются не столько потому, чтобы сэкономить, а скорее для того, чтобы побаловать себя дорогим ассортиментом за те же деньги.

Среди других особенностей нынешнего акционного периода то, что часть рителейров накануне «Черной пятницы» начали продажи новых линеек продуктов. Замечено, что в этом году 60% всей проданной техники — это линейки 2020 выпуска (18% — вообще устройства , которые появились не раньше осени этого года). Обычно в среднегодовой неделе года продается лишь около 30% техники нынешнего выпуска. Схожую динамику можно было заметить и в прошлом году, это особенно характерно для цифровой техники и менее заметно в секторах малой и крупной бытовой техники.

Источник: GfK Ukraine