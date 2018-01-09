Гибкий смартфон Samsung Galaxy X представят в декабре, он получит 7,3-дюймовый OLED-экран, формат записной книжки и “супер-премиум” ценник

Представителям корейского издания ET News удалось пообщаться с источником, хорошо знакомым с ходом разработки первого гибкого смартфона Samsung. Согласно новым данным, это будет устройство премиум-класса с огромным 7,3-дюймовым OLED-экраном, производство которого стартует в ноябре, а официальный анонс и старт продаж – в декабре 2018 года.

Напомним, что слухи о данной модели ходят уже несколько лет, при этом сроки появления на рынке регулярно сдвигались на все более поздние даты. Однако на этот раз появились точные данные о каждом этапе производства. Источник рассказал, что Samsung запустит производство гибких OLED-экранов для нового смартфона уже в марте текущего года, затем в сентябре стартует опытное производство необходимых компонентов и тестовая сборка мелких партий смартфона, а также первые демонстрации за закрытыми дверями (скорее всего знакомство будет приурочено к IFA 2018). Данная цепочка позволит производителю учесть пожелания экспертов и полноценно подготовиться к серийному производству в ноябре 2018 года.

“Samsung будет позиционировать свой первый гибкий смартфон как “супер премиум” устройство, причем как в смысле возможностей, так и в плане стоимости. Оба показателя будут существенно превосходить параметры существующих премиальных смартфонов и поддерживать направленность модели на исключительную производительность, дизайн и эргономику, достойную устройства подобного класса” – отметил корейский источник утечки.

Отметим, что кроме сроков, в результате последней утечки стало известно немного больше о формате будущего Samsung Galaxy X. Он будет представлять собой некое подобие компактной записной книжки. В закрытом состоянии он будет выглядеть как обычный вертикально ориентированный смартфон, однако при необходимости его можно будет раскрыть как книгу и превратить таким образом в компактный планшет с ландшафтной ориентацией экрана.

Интересно, что именно такой формат был показан самим Samsung еще в 2014 году:

Официальный запуск модели назначен на декабрь, при этом пока непонятно, будет ли это только анонс или же одновременно произойдет старт продаж. Логично предположить, что корейский производитель хочет успеть к новогоднему сезону, когда пользователи покупают подарки не только себе, но и родным и близким. Однако если что-то пойдет не так с серийным производством, то в Samsung впоне могут сдвинуть продажи на начало года.

Источник: PhoneArena