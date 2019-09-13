Глава Huawei согласен продать 5G-патенты западной компании, чтобы развеять опасения из-за возможных шпионских функций





Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что его компания готова помочь усилить западного конкурента в глобальной гонке 5G, чтобы ослабить напряжённость в отношениях с Западом. В недавнем интервью ресурсу The Economist Рен заявил, что Huawei предоставит другой компании «постоянный доступ» к её существующим патентам, Программному обеспечению и техническим планам, связанным с 5G, в обмен на одноразовую плату.

Рен также заявил, что лицензия даст покупателю свободу изменять исходный код компании, чтобы устранить любые возможные опасения из-за наличия шпионских возможностей. Потенциальная угроза кибербезопасности со стороны Huawei вызывает опасения у западных стран, в частности, у альянса Five Eyes, который состоит из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США и обменивается информацией разведывательного характера.

Хотя Австралия, Новая Зеландия и США запретили своим национальным операторам покупать 5G оборудование у Huawei, Канада и Великобритания ещё не сделали этого. В рамках этой гипотетической сделки Huawei сохранит все свои действующие контракты с операторами и продолжит разработку новых технологий 5G, а также будет работать над обеспечением возможности заключения новых контрактов. По сути, компания хочет вернуться к первоначальным условиям сотрудничества, и готова на определённые компромиссы.

Однако, пока трудно сказать, будет ли план этот работать. Во-первых, неясно, согласится ли китайское правительство с тем, чтобы Huawei фактически продала часть своих наиболее ценных активов иностранной компании. Точно так же неясно, существует ли какая-либо компания, которая действительно заинтересована в покупке патентов Huawei, связанных с технологией связи 5G. Более того, даже если такая сделка состоится, нет гарантии, что правительство США согласится снять с китайской компании утверждённые ранее ограничения.

Источник: Engadget