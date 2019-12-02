Глава Минцифры: «Роль кибербезопасности немного преувеличена»





Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что роль кибербезопасности в современном мире преувеличена. Такую точку зрению он высказал в недавнем интервью изданию LB.ua.

Ниже приводим точный комментарий министра:

«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду».

Также министр отметил, что после серии атак в 2016 году с применением вируса-шифровальщика Petya, Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.

«После этого кибербезопасность вышла на другой уровень. На базе Госспецсвязи созданы новые киберцентры. В это достаточно много инвестировалось. Можно смело себя чувствовать нормально защищенным. Сильно выросло и СБУ в плане киберразведки», — добавил Федоров.

Из этих двух достаточно противоречивых комментариев, неясно, какой конкретно посыл заключен в этом достаточно спорном заявлении, учитывая, что с каждым годом количество угроз только растет (про кибератаки на энергосистему Украины, видимо, уже забыли), о чем постоянно трубят эксперты по кибербезопасности, а технологические гиганты только увеличивают гонорары за выявление уязвимостей в своих продуктах.

В конце концов, если все так, как говорит Федоров, зачем тогда Госспецсвязи Украины специальный киберполигон для обучения специалистов по кибербезопасности и все другие инициативы, введенные за последнее время? Не исключено, что таким образом предварительно оценивают реакцию на урезание финансирования и сворачивание действующих программ киберзащиты.

Источник: LB.ua