Госспецсвязи Украины разворачивает первый в стране киберполигон, с помощью которого будет обучать специалистов по кибербезопасности

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Государственная служба специальной связи и защиты информации приступила к практической реализации проекта по развертыванию первого в Украине киберполигона. Данная киберплатформа предназначена для тренировки субъектов обеспечения кибербезопасности госсектора. Об этом на форуме «Кибербезопасность. Защити свой бизнес» сообщил первый заместитель главы ГСССЗИ Александр Чаузов, сообщает издание InternetUA.

По словам замглавы Госспецсвязи, закупленный киберполигон будет использоваться для оттачивания умений и навыков представителей субъектов обеспечения кибербезопасности госсектора и объектов критической инфраструктуры, моделирования киберугроз, проведения киберучений. Полигон, отмечает Чаузов, станет инструментом борьбы с дефицитом специалистов по кибербезопасности.

«На сегодняшний день в Украине закуплен мощный инструментарий – киберполигон, который мы сейчас внедряем для того, чтобы насытить рынок специалистами по кибербезопасности, офицерами по кибербезопасности. Этот механизм будет вначале запущен в интересах силовых структур, а потом мы потихоньку будем «подтягивать» специалистов из объектов критической инфраструктуры, ученых, студентов и т.д. Такой полигон должен быть не один и я сейчас обращаюсь к бизнесу с просьбой поддержать такую государственную инициативу и развивать это направление – закупать такие киберполигоны и готовить специалистов и в отрасли и в образовании для того, чтобы мы двигались вперед» – рассказал Александр Чаузов.

Напомним, что члены украинской Ассоциации руководителей подразделений IT-безопасности CISO (Chief Information Security Officer) обсуждают вопрос создания единого центра по обмену киберугрозами, который поможет крупным компаниям объединить усилия и ловить хакеров и вместе.

Источник: InternetUA