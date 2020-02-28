Глава Reddit: «Не устанавливайте TikTok, это паразитическая шпионская программа»





Выступая на конференции Social 2030, генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok «паразитическим» из-за опасений по поводу конфиденциальности. Хаффман отметил, что практика TikTok по сбору цифровых отпечатков устройств и прочей персональной информации вызывает особую озабоченность.

«Возможно, потом я об этом пожалею, но я не смогу даже приблизиться к такому уровню мышления, – заявил глава Reddit. – Потому что я смотрю на это приложение как на что-то фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, а технология сбора цифровых отпечатков, которую они используют, это действительно ужасно. Я так и не смог заставить себя установить такое приложение на свой смартфон».

Цифровой отпечаток устройства, о котором говорит Хаффман, представляет собой информацию, собранную для дальнейшей идентификации пользователей. Компания-разработчик TikTok ByteDance утверждает, что ее методы сбора отпечатков используются для выявления вредоносного поведения в браузере, но эксперты отмечают, что сайт продолжает отлично работать, когда эти скрипты отключены.

«Я постоянно говорю людям: «Не устанавливайте эту шпионскую программу на свой смартфон»», – добавил Стив Хаффман.

Глава Reddit – не единственный руководитель крупной технологической компании, обеспокоенный приложением TikTok. Главный исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг высказала аналогичные опасения по поводу безопасности, отметив, что TikTok является китайским продуктом, и, если люди дорожат своими данными, им стоит беспокоиться. Хотя для Facebook немного иронично беспокоиться о проблемах безопасности и конфиденциальности другого сервиса, учитывая её недавний скандал, связанный с Cambridge Analytica.

Источник: The Verge