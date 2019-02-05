Годовая выручка Alphabet выросла на 23% (до $136,8 млрд), чистая прибыль — почти в 2,5 раза (до $30,7 млрд)

Одновременно со многими другими мировыми IT-компаниями, у которых финансовый год совпадает с календарным, о своих финансовых показателях отчитался и холдинг Alphabet, в который входит компания Google. Заключительный квартал и весь год завершились для холдинга ростом всех основных показателей, и ростом немаленьким.

Если говорить о результатах квартала, выручка в годовом выражении выросла на 22%, достигнув $39,3 млрд (с учетом изменения курса валют рост достигает 23%). Доход только Google за тот же период вырос с $32,2 млрд до $39,1 млрд, то есть, как и ранее, Google приносит Alphabet более 99% дохода. Валовая маржа опустилась с 24% до 21%. Операционная прибыль выросла на 6,5%, составив $8,2 млрд, а чистая прибыль составила $8,95 млрд. Годом ранее был зафиксирован убыток в размере $3 млрд, но это, как в случае Intel и многих других, было обусловлено одноразовой крупной выплатой в связи с изменением налогового законодательства США.

Отдельно стоит выделить категорию Other в результатах Google, которая включает аппаратные решения (смартфоны Pixel и прочие устройства), магазин Google Play и облачные сервисы. Ее оборот вырос в годовом выражении на 30%, до $6,49 млрд, что также является довольно впечатляющим результатом. Увы, Google не выделяет отдельно данные о продажах смартфонов Pixel, так что нам остается только гадать, какая часть из суммы $6,49 млрд пришлась на смартфоны.

Остальные независимые структурные единицы холдинга (Other Bets), как подразделение самоуправляемых автомобилей Waymo, сервис доставки с помощью дронов Wing, интернет-стратостаты Project Loon, Verily, Google X, Nest, Calico и другие, по-прежнему убыточны. Причем по итогам прошлого квартала убытки составили $1,33 млрд против $748 млн годом ранее. Но радует, что доходы растут (с $131 млн до $154 млн), а рекламный бизнес Google, показывающий устойчивый рост из квартала в квартал, обеспечивают твердую поддержку долгосрочным стартапам Alphabet. К слову, за год выручка Google от рекламы выросла на 19,9%, до $32,64 млрд.

Что касается года в целом, доход составил $136,819 млрд, операционная прибыль — $26,321 млрд, чистая прибыль — $30,736 млрд. В 2017 году эти показатели были равны $110,855 млрд $26,146 млрд и $12,662 млрд.

Среди других цифр, которые приводит Alphabet в своем финансовом отчете, можно выделить общую численность сотрудников: за год она выросла с 80 110 до 98 771 человек.

Источник: Alphabet