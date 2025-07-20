Новости Игры 20.07.2025 comment views icon

Годовой отчет Ubisoft: «Монетизация в премиальных играх делает игровой опыт интереснее»

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Годовой отчет Ubisoft: «Монетизация в премиальных играх делает игровой опыт интереснее»

По мнению Ubisoft, микротранзакции в играх, за которые геймеры уже заплатили полную цену — это такое развлечение для них.

Разработчик Rainbow Six и Assassin’s Creed в своем годовом финансовом отчете рассказывает инвесторам, что монетизация в AAA-играх «делает игровой опыт более интересным». Ubisoft считает, что игроки любят платить за «персонализацию своих аватаров или более быстрый прогресс». Ну и, наконец, «это всегда необязательно».

Но пользователи игр, похоже, не читали финансовые отчеты и не знают, что это такой большой фан — иметь возможность тратить деньги на мелочи в игре, или же получить такой себе «плати и выигрывай» с более быстрым прогрессом за деньги. Напротив, они возмущаются много лет.

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«К сожалению, в Assassin’s Creed Shadows есть магазин микротранзакций, такой же, как в Origins/Odyssey/Valhalla. Я был против этого с момента появления в Origins, и это остается самой большой проблемой Ubisoft в целом, магазинам MTX просто не место в однопользовательских играх. Разочарован тем, что это продолжается», — говорится в этом посты X.

«Меня смущает, что Ubisoft внедрила ужасные микротранзакции в каждую свою AAA-игру. Буквально каждая AAA-игра, которую они выпускали в течение почти десятилетия, превратила их игры в эту совершенно ужасную смесь жадности, долларовых банкнот и копипаста», — говорится в одном из тредов на Reddit с более чем 2000 лайками. Примеров можно привести много.

В отчете говорится, что Ubisoft даже создала рабочую группу, посвященную монетизации и связанным с ней рискам, с целью лучшего понимания связанных с ней проблем, «в частности путем выявления практик, которые могут восприниматься как манипулятивные или непрозрачные».

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Но «из-за сложности, чувствительности и стратегического характера этого вопроса, группа решила не предоставлять дальнейших подробностей относительно вышеупомянутых инструкций, практик и рекомендаций». Такая вот открытость и забота о пользователях.

Источник: GamesRadar

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