Не кумовство, а «семейная традиция»: босс Ubisoft назначил своего сына руководить совместной компанией с Tencent

Ubisoft под шквалом критики — генеральный директор Ив Гильемо назначил своего сына Чарли руководить новой дочерней компанией. Она управляет долями в Assassin’s Creed, Rainbow Six и Far Cry.

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Дочерняя компания создана в сотрудничестве с китайской Tencent, которая выкупила 25% акций компании с вышеупомянутыми франшизами. Это делает его стратегически важным игроком в новой корпоративной структуре. Именно поэтому выбор руководителей вызвал вопросы — в частности относительно роли Чарли. Но Ubisoft не считает подобный шаг кумовством, они его назвали «семейной преемственностью».

Insider Gaming получила копию служебного письма, которое Ив прислал работникам Ubisoft. В нем он объявил о создании нового подразделения в рамках реорганизации компании в так называемые «Креативные дома». Первую из таких структур — дочернюю компанию, поддерживаемую Tencent, — возглавят два со-гендиректора: ветеран Ubisoft Кристоф Деренн и сын Ива — Чарли Гильемо.

Дело в том, что Кристоф Деренн имеет почти 30 лет опыта в Ubisoft, работал директором Ubisoft North America и сыграл большую роль в развитии монреальской студии. Несмотря на его выслугу лет, основная ответственность за бренды ложится именно на Чарли. По словам Гильемо-старшего, его сын будет отвечать за игровой контент, направление развития брендов, маркетинг и коммерческие показатели.

«Чарли приносит предпринимательский дух, глубокое понимание динамики инноваций, страсть к играм, которая дает обещание ставить игроков и их ожидания в центр нашего подхода — и, конечно, продолжает семейную традицию», — говорится в служебном письме.

Впрочем, именно эта «преемственность» вызвала волну обвинений в кумовстве. Внутри компании все больше людей возмущает, что Чарли — несмотря на довольно скромный опыт — получил стратегически важную роль в компании. Хотя Ubisoft и подчеркивает автономность нового подразделения, а Tencent якобы только выполняет консультативную функцию, сама структура выглядит довольно необычно. Совместная компания владеет большими долями ключевых IP, а руководит ею родственник владельца.

В своем письме Ив также намекнул, что создание «Креативных домов» — лишь начало масштабной перестройки. До конца октября Ubisoft планирует завершить полную реорганизацию, которая предусматривает передачу ответственности за разработку и развитие игр отдельным автономным подразделениям.

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Все происходит на фоне запуска Assassin’s Creed Shadows, который вроде бы не был бесспорно провальным, но имеет минимальные шансы стать «Игрой года 2025». Кроме того, ряд других предыдущих проектов столкнулись с трудностями и критикой. Из-за этих проблем акции компании упали до рекордно минимального уровня — такие показатели были более 10 лет назад.

Источник: Insider Gaming