Новости Игры 18.07.2025 comment views icon

Не кумовство, а «семейная традиция»: босс Ubisoft назначил своего сына руководить совместной компанией с Tencent

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Не кумовство, а «семейная традиция»: босс Ubisoft назначил своего сына руководить совместной компанией с Tencent

Ubisoft под шквалом критики — генеральный директор Ив Гильемо назначил своего сына Чарли руководить новой дочерней компанией. Она управляет долями в Assassin’s Creed, Rainbow Six и Far Cry.

Дочерняя компания создана в сотрудничестве с китайской Tencent, которая выкупила 25% акций компании с вышеупомянутыми франшизами. Это делает его стратегически важным игроком в новой корпоративной структуре. Именно поэтому выбор руководителей вызвал вопросы — в частности относительно роли Чарли. Но Ubisoft не считает подобный шаг кумовством, они его назвали «семейной преемственностью».

Insider Gaming получила копию служебного письма, которое Ив прислал работникам Ubisoft. В нем он объявил о создании нового подразделения в рамках реорганизации компании в так называемые «Креативные дома». Первую из таких структур — дочернюю компанию, поддерживаемую Tencent, — возглавят два со-гендиректора: ветеран Ubisoft Кристоф Деренн и сын Ива — Чарли Гильемо.

Дело в том, что Кристоф Деренн имеет почти 30 лет опыта в Ubisoft, работал директором Ubisoft North America и сыграл большую роль в развитии монреальской студии. Несмотря на его выслугу лет, основная ответственность за бренды ложится именно на Чарли. По словам Гильемо-старшего, его сын будет отвечать за игровой контент, направление развития брендов, маркетинг и коммерческие показатели.

«Чарли приносит предпринимательский дух, глубокое понимание динамики инноваций, страсть к играм, которая дает обещание ставить игроков и их ожидания в центр нашего подхода — и, конечно, продолжает семейную традицию», — говорится в служебном письме.

Впрочем, именно эта «преемственность» вызвала волну обвинений в кумовстве. Внутри компании все больше людей возмущает, что Чарли — несмотря на довольно скромный опыт — получил стратегически важную роль в компании. Хотя Ubisoft и подчеркивает автономность нового подразделения, а Tencent якобы только выполняет консультативную функцию, сама структура выглядит довольно необычно. Совместная компания владеет большими долями ключевых IP, а руководит ею родственник владельца.

В своем письме Ив также намекнул, что создание «Креативных домов» — лишь начало масштабной перестройки. До конца октября Ubisoft планирует завершить полную реорганизацию, которая предусматривает передачу ответственности за разработку и развитие игр отдельным автономным подразделениям.

Все происходит на фоне запуска Assassin’s Creed Shadows, который вроде бы не был бесспорно провальным, но имеет минимальные шансы стать «Игрой года 2025». Кроме того, ряд других предыдущих проектов столкнулись с трудностями и критикой. Из-за этих проблем акции компании упали до рекордно минимального уровня — такие показатели были более 10 лет назад.

Источник: Insider Gaming

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