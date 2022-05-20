Goldman Sachs: спад криптовалют оказывает незначительное влияние на экономику

По данным американского инвестиционного банка Goldman Sachs, отток криптовалюты «очень незначителен» по сравнению с общим капиталом домохозяйств США. Bloomberg процитировал исследование, показывающее, что домохозяйствам США принадлежит около одной трети мирового рынка криптовалюты, и после пяти месяцев падения это будет равняться примерно $300 млрд.

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Для сравнения, на конец 2021 года на акции приходилось примерно 33% благосостояния домохозяйств, а недавнее падение цен на них, вероятно, уменьшило собственный капитал домохозяйств примерно на $8 трлн.

«Эти закономерности подразумевают, что колебания цен на акции являются основным фактором изменения собственного капитала домохозяйств, в то время как криптовалюты вносят лишь незначительный вклад». Goldman Sachs

Экономисты объяснили, что общий собственный капитал домохозяйств США по данным за прошлый год составил $150 трлн. С другой стороны, рынок криптовалют за последний год потерял $1 трлн. Таким образом, экономисты считают, что это все еще «очень мало» по сравнению со всем собственным капиталом домохозяйств США.