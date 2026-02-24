banner
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем

Катерина Левицкая

Хай почнуться Голодні ігри! Вийшов український тизер фільму "Світанок перед жнивами" з юним Геймітчем

Франшиза «Голодные игры» возвращается с фильмом-приквелом, на этот раз сосредоточенным на истории Хеймитча Эбернети — наставника Катнис и Питы в оригинальной трилогии.


Действие ленты разворачивается в Панеме за 24 года до событий «Голодных игр» во время юбилейных 50-х соревнований. На этот раз организаторы возьмут «двойную» дань — то есть вдвое больше трибутов, которые должны побороться за жизнь. Среди 48 юных парней и девушек оказывается и 16-летний Хеймитч Абернати.

«Хотя Хеймитчу удалось избежать отбора в день Жатвы, его добавляют к участникам фальсификацией после того, как он пытался защитить свою возлюбленную Ленор Дав — представительницу Стаи и потомка Люси Грей Берд из «Баллады о певчих птицах и змеях».

В оригинальной трилогии персонажа сыграл Вуди Харрельсон, тогда как его юную версию в приквеле воплотил Джозеф Зада. Среди остального актерского состава появляются Эль Фаннинг в роли Эффи Тринкет и Ральф Файнс в роли президента Панема Кориолан Сноу, а также Джесси Племонс, Киран Калкин, Кельвин Харрисон-младший, Гленн Клоуз, Майя Хоук, Маккенна Грейс, Билли Портер, Уитни Пик, Бен Ванг, Молли Макканн, Иона Белл и др. Одну из ролей отвели фанату, который победил остальных конкурентов на «акционных» прослушиваниях.

К режиссуре вернулся Фрэнсис Лоуренс, а сценарий написал Билли Рэй. В украинских кинотеатрах «Голодные игры: Рассвет жатвы» стартует 19 ноября. Напомним, что ранее появились слухи о возвращение Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона, тогда как режиссер Квентин Тарантино выступил с публичной критикой франшизы за «явный плагиат».


