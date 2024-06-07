«Голодные игры» возвращаются с новым приквелом в 2026 году — история Хеймитча и юбилейные 50-е соревнования в Панеме

Автор оригинальной трилогии «Голодные игры» Сюзанна Коллинз пишет новую книгу, которую планируют экранизировать и выпустить в кинотеатрах в 2026 году.

Как отмечает Variety, история будет посвящена событиям, происходящим за 24 года до событий оригинальной серии «Голодные игры» и расскажет о наставнике Катнис и Пита Хеймитче Эбернети, а также его участии и победе в 50-х соревнованиях на выживание в Панеме. Во всех трех фильмах роль Хейтмитча взял на себя Вуди Харрельсон, кто сыграет юную версию персонажа пока неизвестно.

Фрэнсис Лоуренс, который снимал все части «Голодных игр» ведет переговоры о режиссуре.

Книга Коллинз должна выйти в 2025 году, тогда как премьера экранизации в кинотеатрах предварительно запланирована на 20 ноября 2026 года.

Кинофраншиза «Голодные игры» собрала более $3,3 млрд в мировом прокате, а фильм «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года стал самым кассовым в серии с $865 млн. Первый приквел «Баллада о певчих птицах и змеях», который вышел в прошлом году, показал более скромные результаты, однако учитывая бюджет в $100 млн все равно принес прибыль Lionsgate, побудив студию задуматься о еще одной истории.

События «Баллады о певчих птицах и змеях» разворачивались за 64 года до соревнований с участием Катнис в исполнении Дженнифер Лоуренс и рассказывали о юном Кориолане Сноу (Том Блайт), его роли как наставника Люси Грейд (Рэйчел Зеглер) и пути к статусу тиранического лидера Панема.