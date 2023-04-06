Google будет требовать от разработчиков Android возможность полного удаления аккаунта и пользовательских данных — раньше так сделала Apple

Компания Google объявила о новых правилах удаления учетной записи для Android-приложений. Таким образом, приложения, предлагающие создание учетной записи, также должны иметь простой способ удаления аккаунта.

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Google хочет, чтобы удалить учетную запись приложения было так же просто, как и создать ее. Речь идёт о приложениях, распространяющихся через Play Store для устройств с ОС Android. По задумке, пользователи должны иметь возможность удалить учётную запись и все связанные данные как внутри приложения, так и в интернете. Разработчикам придется уничтожать данные учетной записи, когда пользователи дадут запрос на полное удаление аккаунта.

Этот шаг призван «лучше обучить» пользователей тому, как они могут контролировать свои данные, и укрепить доверие как к приложениям, так и к Play Store в целом. Новый подход также обеспечит большую гибкость. По словам Google, пользователи смогут удалить определенные данные (например, загруженный контент) без полного удаления учетной записи. При этом возможность удаления данных через интернет призвана улучшить пользовательский опыт. Благодаря этому не придется переустанавливать приложение только для того, чтобы очистить информацию.

Новые правила будут вступать в силу поэтапно. Авторы должны до 7 декабря ответить на вопросы об удалении данных в форме безопасности своего приложения. Магазин начнёт отображать изменения в начале 2024 года. Разработчики могут подать заявку на продление нынешних условий до 31 мая следующего года.

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Этот шаг Google следует за аналогичным решением Apple, которая ввела такие же правила 30 июня 2022 года для приложений в App Store.

Источник: Engadget