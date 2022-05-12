Google анонсировал новую функцию «Результаты о вас» для удаления личных данных в сети

На конференции Google I/O компания анонсировала ряд значительных изменений в поиске, и, в том числе, контроль над данными о пользователях в сети. Одна из новых функций – возможность полностью удалить важные данные из результатов поиска Google. Наряду с этим, Google расширяет функции безопасности Safety Status на большее количество приложений и делает больший акцент на 2SV. Описание новых возможностей появилось в блоге Google.

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Первая из анонсированных функций – возможность удалять личные результаты поиска в Google, содержащие такую информацию, как ваш адрес, номер телефона и электронную почту. Всю эту информацию нетрудно найти, но от нее бывает трудно избавиться. С новой функцией Google «Результаты о вас» пользователи смогут всего несколькими нажатиями кнопки удалить подобную информацию из результатов поиска Google.

Такая функция уже существовала, позволяя людям запрашивать удаление серьезной личной информации в результатах поиска. Однако этот процесс требовал наличия в результатах поиска такой информации, как данные кредитной карты и социального страхования. Еще в конце апреля Google расширил функциональность, позволив пользователям удалять номера телефонов, адреса электронной почты и физические адреса. С новым инструментом Google «Результаты о вас» люди получают более легкий доступ к этой функции запроса.

Кроме того, Google обновляет инструмент «Статус безопасности аккаунта» для большего количества приложений, что позволяет узнать, не скомпрометирован ли ваш аккаунт Google. Раньше вам нужно было зайти в свой профиль в Google и проверить статус безопасности аккаунта. С этим обновлением вы сможете увидеть этот статус – в виде желтого восклицательного знака – на фотографии своего профиля во многих приложениях Google. Более доступный статус, несомненно, привлечет больше внимания к безопасности аккаунта, а значит, не заметить, когда что-то не так, будет очень сложно.

Еще одним способом повышения безопасности Google является переход к «беспарольному будущему» с автоматической двухэтапной проверкой. Это началось в прошлом году, когда Google начал все больше и больше продвигать 2SV. Компания решила продвигать планы по автоматической регистрации учетных записей Google в 2SV, что еще больше повышает безопасность.

Google говорит, что новая страница «Результаты о вас» будет доступна в «ближайшие месяцы» через приложение Google. Но ее уже можно испытать сейчас. Для этого нужно нажать или кликнуть на меню с тремя точками рядом с отдельными результатами поиска Google. Что касается автоматической регистрации большего числа пользователей в 2SV и новых значков состояния безопасности аккаунта в Google Apps, дата их выхода пока не определена.