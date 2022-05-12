Интересная статистика с Google I/O: более 3 млрд активных устройств Android, трехкратный рост Wear OS и 500 млн пользователей Google Messages

11 мая прошла основная презентация Google, посвященная старту ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2022, где компания анонсировала массу новинок Pixel — смарт-часы Pixel Watch, среднебюджетные Pixel 6A за $449 долларов, наушники Pixel Buds Pro, планшет Pixel нетипичным расположением камер, а также прототипом новых AR-очков со встроенным переводчиком в реальном времени. Также на ивенте компания поделилась интересной статистикой – собрали все интересные цифры в одном материале.

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24 новых языка

Google Translate, который в прошлом году отметил свое 15-летие, изучил 24 новых языка и теперь в общей сложности знает 130 разных языков мира. Кроме того, недавно там появилась возможность сохранять историю переводов.

86 миллиардов более зеленых миль

Пользуясь «экологически чистыми» маршрутами на Картах Google, пользователей уже проехали более 86 миллиардов миль — они экологичнее стандартного пути. Эти экомаршруты обычно на несколько минут медленнее, но представляют собой более экономные. По прогнозу Google, это число удвоится к концу этого года.

2 миллиарда поисковых запросов по вакцинам от COVID-19

На конференции Google I/O 2022 гендиректор Сундар Пичаи рассказал, что на Поиск и Карты Google пришлось более 2 миллиардов поисковых запросов по поводу расположения пунктов вакцинации от COVID-19.

500 миллионов пользователей Google Messages

Обмен сообщениями RCS В 2008 GSMA разработала новый стандартный протокол обмена данными, который в конечном итоге должен заменить SMS. RCS позволяет абонентам общаться через универсальную службу обмена сообщениями с теми же функциями, что в мессенджерах — это следующая перспективная возможность для Android, и сейчас Google сообщила, что ее усилия в этом направлении оказались достаточно плодотворными. Только в приложении Google Messages протоколом RCS ежемесячно пользуется более 500 миллионов пользователей. Эти пользователи также получат шифрование в групповых чатах до конца 2022 года.

Трехкратный рост Wear OS

Благодаря выпуску Wear OS 3 и партнерству с Samsung по Galaxy Watch 4 количество устройств на Wear OS, утроилось по сравнению с прошлым годом. Это еще одно свидетельство в спехе линейки Galaxy Watch 4, а также того, ужасного состояния, в котором раньше находилась Wear OS.

3 миллиарда активных устройств Android

По состоянию на конец апреля по всему миру было более 2,5 млрд. активных устройств под управлением ОС Android. Google говорит, что только за последний год было добавлено более миллиарда устройств. Под активными подразумеваются устройства, которые каждый месяц заходят в Google Play Store. То есть, в статистику не входят устройства, использующие другие прошивки Android без доступа к Google Play Store. К числу таких, например, относятся устройства Amazon из Fire OS, а также смартфоны разных китайских производителей. То есть, в реальности их гораздо больше. Для сравнения, на конференции Google I/O 2017 сообщалось о 2 млрд активных пользователей, а на Google I/O 2019 – 2,5 млрд.

$449 — стартовая цена нового доступного Pixel 6a

Pixel 6a оснащается экраном диагональю 6,1 дюйма с соотношением сторон 20:9 и поддержкой частоты 60 Гц, процессором Google Tensor, 6 ГБ ОЗУ, топовой для своего класса камерой и аккумулятором на 4206 мАч. Также Google гарантирует обновления ОС Android в течение 3 лет и обновление безопасности в течение 5 лет.

270 миллионов активных устройств с большим экраном

Google говорит, что устройства с большим экраном, например планшеты Android, становятся популярными. Таких по всему миру уже около 270 миллионов. Именно поэтому Google решила вернуться на рынок планшетов – Pixel Tablet на базе процессора Tensor и обновленной Android 12L выйдет в 2023 году.

Также Google обновит специально под работу с большими экранами более 20 приложений: YouTube Music, Play Store, Google Карты, Сообщения, Gmail, Google Home, Google Lens, One, Google TV и другие.

Возвращение Google Wallet

I/O 2022 ознаменовало возвращение бренда Google Wallet – Google отказался от него в 2015 году в пользу Android Pay , который с тех пор переименовали в Google Pay, а сейчас история идет по кругу.

500 тыс. приложений на Flutter

Мультиплатформенный фреймворк Google Flutter использует более 500 000 приложений.

0 — столько раз Google вспомнила о Stadia

Похоже, когда-нибудь перспективный облачный игровой сервис вскоре пополнит кладбище продуктов Google.