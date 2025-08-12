Новости ИИ 12.08.2025 comment views icon

Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials

Google запустила вторую волну программы, в рамках которой еще 5000 украинцев получат бесплатный доступ к курсам AI Essentials и Prompting Essentials на Coursera. К пяти партнерам первого этапа — «Украинский ветеранский фонд», Veteran Hub, EdEra, KSE и ОО «Дівчата» — присоединились еще пять: ГУРТ, Inscience, «Харьковский ІТ Кластер», БО «Украинская образовательная платформа» и ИСАР «Єднання».

Регистрация продлится с 12 до 20 августа. Для участия нужно выбрать партнера на сайте, заполнить форму и дождаться письма с инструкциями. Приоритет отдается ветеранам, военнослужащим и их семьям, а также женщинам, которые стремятся овладеть современными технологиями. Обучение продлится до середины октября.

Участники, которые уже подавали заявку в первой волне программы и по какой-то причине не завершили обучение, могут регистрироваться снова. Однако они не будут иметь приоритета при отборе.

26 августа в 17:00 состоится открытый вебинар «Как правильно создавать запросы для искусственного интеллекта» с советами по эффективному промптингу и применению ИИ в работе. Присоединиться к этому вебинару можно по следующей ссылке. Дополнительно регистрироваться не нужно.

К каким курсам от Google можно получить доступ:

  • AI Essentials — курс для новичков и специалистов, которые хотят овладеть основами ИИ и интегрировать его в профессиональную деятельность.
  • Prompting Essentials учит формулировать точные запросы к ИИ, чтобы экономить время и повышать эффективность проектов.

После регистрации и подтверждения участники курсов получат:

  • бесплатный доступ к обоим курсам;
  • официальные сертификаты Coursera;
  • практические навыки работы с ИИ и создания запросов;
  • гибкий онлайн-график (каждый курс занимает менее 10 часов);
  • дополнительные ресурсы и вебинары с экспертами.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Google объединяет Android с ChromeOS — официально
Вайб-кодинг обогащает: программист продал стартап за $80 млн, а создал его всего за полгода
Poco F7 уже в Украине: Snapdragon 8s Gen 4 и батарея на 6500 мА*ч от 18 тыс. грн
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
ИИ ChatGPT сел за штурвал космического корабля — что из этого вышло?
Gemini взломали, чтобы захватить контроль над Google Home
Компания xAI Илона Маска тратит $1 млрд ежемесячно и привлекает миллиардные кредиты из-за небольших доходов
Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
OpenAI представила ChatGPT Agent, который захватит ваш компьютер и будет делать все за вас
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
Google будет звонить за вас в магазины
Википедия приостановила проект резюмирования статей ИИ — сообщество редакторов выразило протест
Уязвимость Google позволяла удалить любые страницы из поиска, и это реально происходило
Илон Маск обещает исправить: Grok рассказал о вспышке правого насилия при президентстве Трампа
ИИ и струйный принтер реставрируют картины за несколько часов — результат можно отменить
Когда ChatGPT сводит с ума — OpenAI наняла психиатра, чтобы следить за этим
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить