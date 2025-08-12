Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials

Google запустила вторую волну программы, в рамках которой еще 5000 украинцев получат бесплатный доступ к курсам AI Essentials и Prompting Essentials на Coursera. К пяти партнерам первого этапа — «Украинский ветеранский фонд», Veteran Hub, EdEra, KSE и ОО «Дівчата» — присоединились еще пять: ГУРТ, Inscience, «Харьковский ІТ Кластер», БО «Украинская образовательная платформа» и ИСАР «Єднання».

Регистрация продлится с 12 до 20 августа. Для участия нужно выбрать партнера на сайте, заполнить форму и дождаться письма с инструкциями. Приоритет отдается ветеранам, военнослужащим и их семьям, а также женщинам, которые стремятся овладеть современными технологиями. Обучение продлится до середины октября.

Участники, которые уже подавали заявку в первой волне программы и по какой-то причине не завершили обучение, могут регистрироваться снова. Однако они не будут иметь приоритета при отборе.

26 августа в 17:00 состоится открытый вебинар «Как правильно создавать запросы для искусственного интеллекта» с советами по эффективному промптингу и применению ИИ в работе. Присоединиться к этому вебинару можно по следующей ссылке. Дополнительно регистрироваться не нужно.

К каким курсам от Google можно получить доступ:

AI Essentials — курс для новичков и специалистов, которые хотят овладеть основами ИИ и интегрировать его в профессиональную деятельность.

Prompting Essentials учит формулировать точные запросы к ИИ, чтобы экономить время и повышать эффективность проектов.

После регистрации и подтверждения участники курсов получат: