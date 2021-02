Google без объяснения причин забанил аккаунты соавтора Terraria на своих платформах. Релиз популярной песочницы в Stadia отменяется

Утром 8 февраля соавтор популярной песочницы Terraria Эндрю Спинкс объявил о том, что передумал выпускать игру в Stadia в связи с безосновательной блокировкой его аккаунтов на платформах Google. Как рассказал разработчик, Google заблокировал его аккаунт более трех недель назад и по сей день не предоставил никаких объяснений.

Разработчики Terraria сообщали о блокировках со стороны Google еще в конце января и с тех пор, похоже, ничего не изменилось.

After spending 3 hours tonight actively trying to get a response we are no closer to recovering our Youtube or Gmail account. We have been locked out of both without explanation for 10 days now. https://t.co/XFQKI2wuMj

— Terraria Official (@Terraria_Logic) January 27, 2021