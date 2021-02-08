Google без объяснения причин забанил аккаунты соавтора Terraria на своих платформах. Релиз популярной песочницы в Stadia отменяется

Утром 8 февраля соавтор популярной песочницы Terraria Эндрю Спинкс объявил о том, что передумал выпускать игру в Stadia в связи с безосновательной блокировкой его аккаунтов на платформах Google. Как рассказал разработчик, Google заблокировал его аккаунт более трех недель назад и по сей день не предоставил никаких объяснений.

«Мой аккаунт в Google заблокирован вот уже три недели. И я до сих пор понятия не имею, что послужило причиной [этого бана]. Безрезультатно перепробовал все доступные способы для решения проблемы, и так и не получил от вас никаких конкретных объяснений, лишь уклончивые ответы на мои письма.

Мой телефон потерял доступ к приложениям из Google Play общей стоимостью на тысячи долларов. Только купил «Властелина колец» в 4K и теперь не могу досмотреть его. Данные с Google Drive тоже полностью утеряны, как и доступ к каналу на YouTube. Но хуже всего — потеря данных переписки Gmail за 15 лет.

Я не сделал ничего такого, чтобы нарушить правила сервиса, поэтому единственным объяснением мне видится решение с вашей стороны сжечь этот мост. Что же, у вас получилось — теперь Terraria для Google Stadia отменена. Моя компания больше не будет поддерживать ваши платформы.

Я не собираюсь сотрудничать с корпорацией, которой настолько плевать на своих пользователей и партнеров. Работать с вами — себе дороже».

Эндрю Спинкс,

соавтор игры Terraria, президент и основатель компании Re-Logic