Google без объяснения причин забанил аккаунты соавтора Terraria на своих платформах. Релиз популярной песочницы в Stadia отменяется
Утром 8 февраля соавтор популярной песочницы Terraria Эндрю Спинкс объявил о том, что передумал выпускать игру в Stadia в связи с безосновательной блокировкой его аккаунтов на платформах Google. Как рассказал разработчик, Google заблокировал его аккаунт более трех недель назад и по сей день не предоставил никаких объяснений.
«Мой аккаунт в Google заблокирован вот уже три недели. И я до сих пор понятия не имею, что послужило причиной [этого бана]. Безрезультатно перепробовал все доступные способы для решения проблемы, и так и не получил от вас никаких конкретных объяснений, лишь уклончивые ответы на мои письма.
Мой телефон потерял доступ к приложениям из Google Play общей стоимостью на тысячи долларов. Только купил «Властелина колец» в 4K и теперь не могу досмотреть его. Данные с Google Drive тоже полностью утеряны, как и доступ к каналу на YouTube. Но хуже всего — потеря данных переписки Gmail за 15 лет.
Я не сделал ничего такого, чтобы нарушить правила сервиса, поэтому единственным объяснением мне видится решение с вашей стороны сжечь этот мост. Что же, у вас получилось — теперь Terraria для Google Stadia отменена. Моя компания больше не будет поддерживать ваши платформы.
Я не собираюсь сотрудничать с корпорацией, которой настолько плевать на своих пользователей и партнеров. Работать с вами — себе дороже».
Эндрю Спинкс,
соавтор игры Terraria, президент и основатель компании Re-Logic
Разработчики Terraria сообщали о блокировках со стороны Google еще в конце января и с тех пор, похоже, ничего не изменилось.
After spending 3 hours tonight actively trying to get a response we are no closer to recovering our Youtube or Gmail account. We have been locked out of both without explanation for 10 days now. https://t.co/XFQKI2wuMj
— Terraria Official (@Terraria_Logic) January 27, 2021
В Google пока официально никак не прокомментировали ситуацию.
На прошлой неделе Google объявила о закрытии внутренних игровых студий и отказе от выпуска собственных AAA-игр. Одновременно компанию покинула Джейд Реймонд, возглавляющая монреальскую команду.
Google расформировал свои студии по созданию игр для Stadia — выпускать эксклюзивы для облачной платформы больше не планируют