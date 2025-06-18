Новый владелец Nexus Mods ответил на вопросы: «Никакой агрессивной монетизации»

После продажи Nexus Mods и смены владельца пользователи интересовались будущим платформы. И вскоре новый владелец ответил на вопросы о монетизации и других ключевых моментах.

Когда Робин «Dark0ne» Скотт объявил о своем уходе из Nexus Mods после почти 24 лет управления, за кадром остался ответ на то, кто теперь возглавляет сайт. Ответ нашел пользователей ближе, чем ожидалось — в комментариях под официальным постом Скотта. Виктор «Foldenew» Фольманн заявил, что теперь он управляет сайтом, и ответил на самые распространенные вопросы.

Имя нового владельца не упоминалось в первоначальном посте, но пользователи форума ResetEra быстро вычислили, что за покупкой стоит компания Chosen. Подтверждение пришло вскоре: под ником Foldenew теперь пометка «Владелец сайта», а в закрепленном комментарии команда Chosen — Виктор, Маринус и Николай — ответила на ключевые вопросы сообщества. Ранее на сайте Chosen находили ссылку на статью Виктора, в которой он рассуждал о монетизации игровых стартапов. И хотя он отдельно уверяет, что NFT и криптовалюта не планируются «на 100%», мысли о будущей монетизации появляются сами собой.

«Монетизация — это сложно, а Nexus Mods — это комплексная платформа. Самое главное — продолжать поддерживать авторов модов, радовать пользователей и обеспечивать стабильную работу сайта. Мы не меняем основную модель. Никакой агрессивной монетизации. Никаких платных модов. Если уж на то пошло, мы стремимся уменьшить количество рекламы, а не увеличить. Мы придерживаемся подхода «сначала сообщество», прислушиваемся к пользователям и не пойдем на компромисс с тем, что делает Nexus Mods особенным»», — ответил «Foldenew».

Также он заявил, что права на моды остаются за создателями. Владельцы Lifetime Premium не потеряют свою пожизненную Premium-подписку, а бесплатным учетным записям не введут ограничений. Кстати, Робин «Dark0ne» Скотт и дальше будет участвовать в определении направления развития платформы.

Относительно прибыльности сайта новые владельцы напомнили: премиум-подписки существуют с 2007 года и помогли сайту расти, не теряя доверия сообщества. Именно поэтому их будут сохранять, а рекламу обещают сокращать, как только это станет финансово возможным. В отдельном комментарии Foldenew подтвердил, что пользовательские данные не будут продавать.

Пока можем констатировать, что новые владельцы по крайней мере на словах дают те ответы, которые фанаты хотели услышать. Будет ли коммерциализация творчества или изменений в монетизации — увидим в будущем.

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Источник: Windows Central