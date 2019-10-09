Google будет требовать, чтобы все смартфоны, выпускаемые после 31 января 2020 года, поставлялись с Android 10





Мобильная операционная система Android 10 была запущена в начале сентября и пока что мало где её можно встретить. Но в будущем ситуация должна улучшиться. Компания Google подтвердила, что все смартфоны, выпущенные после 31 января 2020 года, должны содержать предустановленную новую ОС. Отмечается, что Google разрешит использование Google Mobile Services (GMS) только в том случае, если OEM епроизводитель предоставил сборку на основе последней версии Android 10.

Благодаря такому требованию Google сможет достичь более широкого распространения Android 10. Компания будет требовать, чтобы все производители предоставляли своим пользователям новейшее программное обеспечение, а Google сможет своевременно выпускать обновления безопасности. Тем не менее, в документации говорится, что сборки должны быть утверждены до 31 января, то есть технически возможно запустить смартфоны после этой даты на более старых версиях Android, если программное обеспечение было готово ранее.

Google Mobile Services — это в основном пакет приложений Google, включая Google Play Store и Сервисы, которые поставляются со всеми смартфонами за пределами Китая. Одним из главных исключений является серия Mate 30, которая выходит по всему миру без них из-за торговых ограничений США по отношению к этой компании.

Источник: gsmarena