Google Chrome Canvas – простое приложение для рисования в браузере

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Без громкого анонса компания Google запустила веб-приложение Chrome Canvas. Оно позволяет делать быстрые рисунки прямо в браузере, а затем автоматически сохранять из в учётной записи Google.

Чтобы начать использовать Chrome Canvas, достаточно ввести в строке браузера команду canvas.apps.chrome. После этого запустится веб-приложение для рисования. Оно не потребует загрузки и установки программы или приложения на компьютер пользователя. Рисовать можно прямо на холсте в окне браузера. При этом запускать Chrome Canvas можно не только в Chrome, но и в любом другом браузере с поддержкой WebAssembly, например, в Firefox.

Приложение Chrome Canvas предлагает базовые функции для рисования. Пользователю доступны такие инструменты как карандаш, ручка, маркер, мел, ластик и цветовая палитра. Рисунок можно начать на смартфоне, а затем продолжить работу над ним на настольном компьютере. Готовые рисунки можно экспортировать в файлы формата PNG.

Приложение Chrome Canvas также доступно для устройств Chromebook. Для его установки нужно нажать на кнопку с тремя точками и выбрать Install Canvas.

Источник: The Verge