Google Chrome переносит адресную строку вниз в версии для iOS – через 2 года после Safari

Функция доступна в последней версии Chrome TestFlight для iOS.

Тестовая версия Google Chrome для iOS теперь позволяет разместить строку для URL-адреса в нижней части экрана – через два года после того, как Apple сделала эту функцию стандартной, начиная с iOS 15.

Google Chrome for iOS updated with Bottom Omnibox Setting. It was just added to the Testflight version of Chrome for iOS.

Link below with more screenshots and info: pic.twitter.com/W8Lrnc7GrX

— Steve Moser (@SteveMoser) August 23, 2023