Google Chrome переносит адресную строку вниз в версии для iOS – через 2 года после Safari

Функция доступна в последней версии Chrome TestFlight для iOS.

Тестовая версия Google Chrome для iOS теперь позволяет разместить строку для URL-адреса в нижней части экрана – через два года после того, как Apple сделала эту функцию стандартной, начиная с iOS 15.

Google Chrome for iOS updated with Bottom Omnibox Setting. It was just added to the Testflight version of Chrome for iOS.

Link below with more screenshots and info: pic.twitter.com/W8Lrnc7GrX — Steve Moser (@SteveMoser) August 23, 2023

Есть два способа поменять расположение: просто нажать и удержать панель, а затем переместить или перейти в настройки Chrome.

Новое расположение кажется более удобным, учитывая размеры экранов нынешних смартфонов и то, что кнопка оказывается значительно ближе к большому пальцу – однако все покажут результаты тестирования (Apple, к примеру, пришлось сместить кнопку завершения вызова в iOS 17 после негативных отзывов).

Появится ли подобная функция для устройств Android пока неизвестно – в 2017 году Google экспериментировала со способом размещения URL-адреса внизу в Chrome для Android, но позже удалила эту возможность.