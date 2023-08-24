Новости Софт 24.08.2023 в 08:59

Google Chrome переносит адресную строку вниз в версии для iOS – через 2 года после Safari

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Функция доступна в последней версии Chrome TestFlight для iOS.

Тестовая версия Google Chrome для iOS теперь позволяет разместить строку для URL-адреса в нижней части экрана – через два года после того, как Apple сделала эту функцию стандартной, начиная с iOS 15.

Есть два способа поменять расположение: просто нажать и удержать панель, а затем переместить или перейти в настройки Chrome.

Новое расположение кажется более удобным, учитывая размеры экранов нынешних смартфонов и то, что кнопка оказывается значительно ближе к большому пальцу – однако все покажут результаты тестирования (Apple, к примеру, пришлось сместить кнопку завершения вызова в iOS 17 после негативных отзывов).

Появится ли подобная функция для устройств Android пока неизвестно – в 2017 году Google экспериментировала со способом размещения URL-адреса внизу в Chrome для Android, но позже удалила эту возможность.

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Кріпак-фрілансер

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