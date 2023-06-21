Браузер Chrome на iOS получает улучшенную интеграцию Google Lens, Translate, Calendar и Maps

Google обновляет свой браузер Chrome для iOS и добавляет в него несколько новых функций в надежде переманить пользователей Safari. Chrome на iOS скоро получит встроенную поддержку Google Lens, что позволит пользователям Chrome искать все, что они видят, используя только камеру iPhone. Также пользователи получат доступ к улучшенным переводам, записям календаря и новому мини-представлению Google Maps.

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Поддержка Google Lens значительно упростит поиск таких объектов, как растения и одежда – прямо в Chrome. Сейчас для этого нужно использовать отдельное приложение Google, чтобы получить доступ к Lens. Google добавит эту функцию в Chrome в ближайшие месяцы, что позволит использовать существующие или новые фотографии для поиска с помощью значка Lens в адресной строке Chrome на iOS.

Другие упомянутые улучшения Chrome для iOS уже доступны пользователям. Теперь можно переводить часть страницы, выделяя текст и выбирая опцию Google Translate. Это может быть полезно для страниц, содержащих несколько языков.

Еще пользователи Chrome на iOS получают улучшенную поддержку записей календаря. Теперь можно создавать события в Google Calendar прямо в Chrome, не переключаясь на приложение Calendar и не вводя даты вручную. Нажатие и удержание даты на сайте теперь предоставляет возможность добавления в Google Calendar, который автоматически заполняется информацией о времени и местоположении.

Также Google улучшает поддержку карт в Chrome на iOS. Пользователь сможет просто нажать и удерживать адрес, чтобы увидеть мини-представление Google Maps в Chrome. Это будет очень полезно для сайтов, которые не связаны с Google Maps, так как отпадает необходимость вручную копировать и вставлять адрес в приложение карт.

Источник: The Verge