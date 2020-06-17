Google добавила отдельную вкладку с видеоконференциями Meet в приложение Gmail на iOS и Android

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Google сделала следующий шаг в направлении более тесной интеграции собственных сервисов Meet и Gmail — теперь видеоконференции Meet являются частью приложения Gmail на iOS и Android. Присоединиться к видеоконференции Meet можно, перейдя на отдельную большую вкладку в нижней части основного интерфейса Gmail, без необходимости загружать и устанавливать отдельное приложение Google Meet.

В конце апреля Google, отвечая на конкуренцию со стороны Zoom, открыл все возможности сервиса видеоконференций Google Meet для обычных пользователей. С тех пор разработчики активно работают над интеграцией Meet в популярнейший почтовый сервис Gmail. В мае Google добавила окно видеочата Meet в веб-версию Gmail, а теперь пришел черед мобильного приложения.

Обновление Gmail распространяется «по воздуху» постепенно и может пройти некоторое время, прежде чем все пользователи заметят новую вкладку Meet в интерфейсе Gmail. Но много времени этот процесс занять не должен.

На фоне пандемии и всеобщей самоизоляции сервисы видеосвязи испытывают огромный всплеск популярности, в чем, в принципе, нет ничего удивительного. Пользуясь моментом, лидеры пытаются усилить свои позиции и «задавить» молодых выскочек вроде Zoom. И то, что Google пытается продвинуть Meet за счет Gmail, ничуть не удивляет.

Источник: The Verge