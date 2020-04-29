Google открыл бесплатный доступ к сервису видеоконференций Google Meet всем желающим (но не всем сразу)





Компания Google объявила, что в течение ближайших недель решение для видеоконференций Google Meet станет доступным бесплатно для всех. С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для бизнес пользователей и учебных заведений, такие как планирование и доступ к экрану, подписи в реальном времени и макеты, которые адаптируются под предпочтения, в частности расширенный режим мозаики.

Начиная со следующей недели Google будет постепенно расширять доступность сервиса для большего количества людей. По следующей ссылке можно подписаться и получить уведомление, когда сервис станет доступным.

По словам компании с января наблюдается рост пиковых показателей дневного использования Meet в 30 раз. По состоянию на апрель в базе Meet ежедневно проводят 3 миллиарда минут видеовстреч и добавляются примерно 3 миллиона новых пользователей. По состоянию на прошлую неделю ежедневное количество участников встреч Meet превысило 100 миллионов.

Разработчики Google Meet отметили, что уделяют особое внимание безопасности пользователей, их данных и конфиденциальности информации. Вот лишь некоторые из наших мер безопасности по умолчанию:

Пользователю предоставлен набор элементов управления, таких как возможность разрешать или запрещать вход на встречу, а также опция отключения или удаления участников в случае необходимости.

Система не позволяет анонимным пользователям (то есть без аккаунта Google) присоединяться к встречам, созданных через персональные учетные записи.

Коды встреч в Google Meet сложные по умолчанию и, следовательно, защищены от «угадывания» посторонними лицами.

Видеовстречи Meet шифруются при передаче сигнала; все записи, хранящиеся на Google Диске, также зашифрованы.

Нет необходимости устанавливать плагины для работы Meet в Интернете. Он работает полностью в Chrome и других популярных браузерах, поэтому менее уязвим для угроз безопасности.

Чтобы использовать Meet на мобильных устройствах, следует установить приложение Google Meet из официальных магазинов Apple App Store и Google Play Store.

Пользователи Meet могут зарегистрировать свой аккаунт в Программе дополнительной защиты Google, которая обеспечивает защиту от фишинга и взлома аккаунта.

Google Cloud регулярно проводит строгий аудит безопасности и конфиденциальности всех своих сервисов, глобальные сертификаты соответствия помогают поддерживать нормативные требования, такие как GDPR и HIPAA, а также COPPA и FERPA для образования.

Данные в Meet не используются для рекламы, и Google не продает их третьим лицам.

Индивидуальные пользователи теперь смогут использовать Meet, чтобы запланировать, присоединиться или начать безопасные видеовстречи с кем угодно – будь-то виртуальное занятие йогой, еженедельный книжный клуб, собрание соседей или любой другой повод, чтобы связаться с другими. До сих пор Meet был доступен только как часть G Suite – решения для сотрудничества и повышения продуктивности для предприятий, организаций и школ. В дальнейшем Meet будет доступен для всех бесплатно в Интернете на meet.google.com и через мобильные приложения для iOS или Android. Продолжительность встреч ограничена 60 минутами для бесплатного продукта, однако Google не будет применять этот временное ограничение до 30 сентября.

Coming soon 📣: We'll be offering #GoogleMeet for free to anyone with an email address to help people, businesses, & schools stay connected. Availability for our premium video conferencing product will be rolling out in the coming weeks → https://t.co/Km6EfP7nHl #MeetOurTeam pic.twitter.com/eLn0PV0Sci — G Suite (@gsuite) April 29, 2020

Группы внутри организации также могут использовать Meet для создания видеоконференций, которые помогают коллегам общаться один на один, работать в команде и многое другое. Для организаций, которые еще не являются клиентами G Suite, был представлен G Suite Essentials. G Suite Essentials подходит для команд, которым необходим доступ к более продвинутым функциям Meet, таким как использование телефонных номеров для связи, встречи для большого числа людей, прямая трансляция и запись встреч. G Suite Essentials также включает в себя Google Drive для облачного доступа ко всему контенту команды, а также документы, таблицы и слайды для создания контента и совместной работы в режиме реального времени. До 30 сентября G Suite Essentials и все расширенные функции будут доступны бесплатно.

Источник: Google