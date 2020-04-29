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Google открыл бесплатный доступ к сервису видеоконференций Google Meet всем желающим (но не всем сразу)

Google открыл бесплатный доступ к сервису видеоконференций Google Meet всем желающим (но не всем сразу)

Google открыл бесплатный доступ к сервису видеоконференций Google Meet всем желающим (но не всем сразу)


Компания Google объявила, что в течение ближайших недель решение для видеоконференций Google Meet станет доступным бесплатно для всех. С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для бизнес пользователей и учебных заведений, такие как планирование и доступ к экрану, подписи в реальном времени и макеты, которые адаптируются под предпочтения, в частности расширенный режим мозаики.

Начиная со следующей недели Google будет постепенно расширять доступность сервиса для большего количества людей. По следующей ссылке можно подписаться и получить уведомление, когда сервис станет доступным.

По словам компании с января наблюдается рост пиковых показателей дневного использования Meet в 30 раз. По состоянию на апрель в базе Meet ежедневно проводят 3 миллиарда минут видеовстреч и добавляются примерно 3 миллиона новых пользователей. По состоянию на прошлую неделю ежедневное количество участников встреч Meet превысило 100 миллионов.

Разработчики Google Meet отметили, что уделяют особое внимание безопасности пользователей, их данных и конфиденциальности информации. Вот лишь некоторые из наших мер безопасности по умолчанию:

  • Пользователю предоставлен набор элементов управления, таких как возможность разрешать или запрещать вход на встречу, а также опция отключения или удаления участников в случае необходимости.
  • Система не позволяет анонимным пользователям (то есть без аккаунта Google) присоединяться к встречам, созданных через персональные учетные записи.
  • Коды встреч в Google Meet сложные по умолчанию и, следовательно, защищены от «угадывания» посторонними лицами.
  • Видеовстречи Meet шифруются при передаче сигнала; все записи, хранящиеся на Google Диске, также зашифрованы.
  • Нет необходимости устанавливать плагины для работы Meet в Интернете. Он работает полностью в Chrome и других популярных браузерах, поэтому менее уязвим для угроз безопасности.
  • Чтобы использовать Meet на мобильных устройствах, следует установить приложение Google Meet из официальных магазинов Apple App Store и Google Play Store.
  • Пользователи Meet могут зарегистрировать свой аккаунт в Программе дополнительной защиты Google, которая обеспечивает защиту от фишинга и взлома аккаунта.
  • Google Cloud регулярно проводит строгий аудит безопасности и конфиденциальности всех своих сервисов, глобальные сертификаты соответствия помогают поддерживать нормативные требования, такие как GDPR и HIPAA, а также COPPA и FERPA для образования.
  • Данные в Meet не используются для рекламы, и Google не продает их третьим лицам.

Индивидуальные пользователи теперь смогут использовать Meet, чтобы запланировать, присоединиться или начать безопасные видеовстречи с кем угодно – будь-то виртуальное занятие йогой, еженедельный книжный клуб, собрание соседей или любой другой повод, чтобы связаться с другими. До сих пор Meet был доступен только как часть G Suite – решения для сотрудничества и повышения продуктивности для предприятий, организаций и школ. В дальнейшем Meet будет доступен для всех бесплатно в Интернете на meet.google.com и через мобильные приложения для iOS или Android. Продолжительность встреч ограничена 60 минутами для бесплатного продукта, однако Google не будет применять этот временное ограничение до 30 сентября.

Группы внутри организации также могут использовать Meet для создания видеоконференций, которые помогают коллегам общаться один на один, работать в команде и многое другое. Для организаций, которые еще не являются клиентами G Suite, был представлен G Suite Essentials. G Suite Essentials подходит для команд, которым необходим доступ к более продвинутым функциям Meet, таким как использование телефонных номеров для связи, встречи для большого числа людей, прямая трансляция и запись встреч. G Suite Essentials также включает в себя Google Drive для облачного доступа ко всему контенту команды, а также документы, таблицы и слайды для создания контента и совместной работы в режиме реального времени. До 30 сентября G Suite Essentials и все расширенные функции будут доступны бесплатно.

Источник: Google

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