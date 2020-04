Google открыл бесплатный доступ к сервису видеоконференций Google Meet всем желающим (но не всем сразу)

Компания Google объявила, что в течение ближайших недель решение для видеоконференций Google Meet станет доступным бесплатно для всех. С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для бизнес пользователей и учебных заведений, такие как планирование и доступ к экрану, подписи в реальном времени и макеты, которые адаптируются под предпочтения, в частности расширенный режим мозаики.

Начиная со следующей недели Google будет постепенно расширять доступность сервиса для большего количества людей. По следующей ссылке можно подписаться и получить уведомление, когда сервис станет доступным.

По словам компании с января наблюдается рост пиковых показателей дневного использования Meet в 30 раз. По состоянию на апрель в базе Meet ежедневно проводят 3 миллиарда минут видеовстреч и добавляются примерно 3 миллиона новых пользователей. По состоянию на прошлую неделю ежедневное количество участников встреч Meet превысило 100 миллионов.

Разработчики Google Meet отметили, что уделяют особое внимание безопасности пользователей, их данных и конфиденциальности информации. Вот лишь некоторые из наших мер безопасности по умолчанию:

Индивидуальные пользователи теперь смогут использовать Meet, чтобы запланировать, присоединиться или начать безопасные видеовстречи с кем угодно – будь-то виртуальное занятие йогой, еженедельный книжный клуб, собрание соседей или любой другой повод, чтобы связаться с другими. До сих пор Meet был доступен только как часть G Suite – решения для сотрудничества и повышения продуктивности для предприятий, организаций и школ. В дальнейшем Meet будет доступен для всех бесплатно в Интернете на meet.google.com и через мобильные приложения для iOS или Android. Продолжительность встреч ограничена 60 минутами для бесплатного продукта, однако Google не будет применять этот временное ограничение до 30 сентября.

