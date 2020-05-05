Очередной ответ Zoom. Google встроит видеоконференции Meet прямо в Gmail





На прошлом неделе Google, отвечая на феноменальный рост популярности Zoom, открыл все возможности сервиса видеоконференций Google Meet для обычных пользователей — ранее для этого требовалась подписка G Suite или G Suite for Education. Теперь же, не теряя времени по чем зря, Google готовиться нанести очередной удар по позициям Zoom — интегрировать видеочаты прямиком в интерфейс Gmail. Некоторые пользователи сообщают о появлении всплывающего окна для запуска видеочата Meet в левой боковой панели интерфейса Gmail.

Судя по всему, Google уже начала распространять обновление; в ближайшие дни, при условии отсутствия каких-либо проблем, новая возможность станет доступна всем желающим.

Как уже неоднократно говорилось, на фоне пандемии и всеобщей самоизоляции Zoom, имея немало проблем с безопасностью, стал не просто самым популярным инструментом для онлайн-встреч, но и вошел в язык как имя нарицательное. И сейчас старожилы рынка Microsoft и Google пытаются наверстать упущенное и активно развивают собственные решения. Не так давно Skype получил настраиваемый фон для видеозвонков, а Meet, в числе прочего, научился отображать до 16 участников видеоконференции на одном экране. Интеграция Meet в Gmail явно должна поспособствовать росту популярности первого и оттоку пользователей из конкурирующего сервиса Zoom.

Как резонно отмечает The Verge, компания Google всегда была абсолютно непоследовательной в части стратегии, касающейся развития коммуникационного ПО. В качестве последних примеров странных поступков можно вспомнить Google Talk (другое название Gchat) и Allo — оба продукта сейчас мирно почивают на цифровом кладбище компании. Кроме того, еще месяц назад сервис Meet назывался Hangouts Meet. И это при пока еще живом Hangouts Chat (ответ Google на корпоративный мессенджер Slack), который хоть и уступил свое место на левой боковой панели Meet, но по-прежнему существует. В итоге сейчас у Google есть сервисы Hangouts Chat, Meet и оригинальный Hangouts (хотя вскоре его поддержка будет прекращена), а также Android Chat (аналог Apple iMessage) для обмена текстовыми сообщениями и приложение для видеочатов Duo.

Источник: The Verge