Google добавила синхронизацию групп вкладок Chrome и проактивную проверку безопасности

Google официально представила трио функций Chrome 120, среди которых наиболее заметна возможность синхронизации групп вкладок. Группы вкладок позволяют упорядочить связанные страницы под названием, выделяя их цветом и скрывая в верхней полосе. Процесс ручной сохранности и синхронизации позволит «получить доступ к ним на других десктопных устройствах и легко восстановить свои проекты».
Щелкнув правой кнопкой мыши на группе вкладок Chrome, можно будет увидеть новый переключатель «Сохранить группу», а коллекция будет обозначаться круглым значком синхронизации. Сохраненные группы вкладок появятся слева на панели закладок на всех устройствах, на которых пользователь вошел в аккаунт Google, и при нажатии откроются все страницы. Когда закрываете сайт на одном устройстве, он также исчезнет на другом.
Эта функция будет внедрена в течение следующих нескольких недель в десктопном Chrome, включая ChromeOS, передает 9to5Google.
Так как проверка безопасности «теперь будет работать автоматически в фоновом режиме», чтобы предоставлять проактивные уведомления, в частности, когда сохраненные пароли были сломаны или установлены «потенциально вредные» расширения. Ранее нужно было вручную нажать «Проверить сейчас» в настройках Chrome > Конфиденциальность и безопасность. Эти предупреждения появляются в верхней части меню с тремя точками.
Проверка безопасности также получает возможность отозвать разрешения на местонахождение, микрофон и другие разрешения на сайтах, «если вы не посещали их в течение длительного времени». Также будет предложено отключить уведомления от сайтов, с которыми вы не очень часто взаимодействуете.
Наконец, Google официально сообщила, что недавно появилась функция «Использование памяти», когда пользователь приводит курсор на вкладку.
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