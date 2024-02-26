Google добавила искусственный интеллект Gemini в «Сообщения» и ИИ-резюме текстов в Android Auto

Google анонсировала ряд обновлений для Android еще до начала выставки MWC, среди которых интеграция Gemini с Messages («Сообщения») и ИИ-резюме текста для вождения. Пользователи Messages смогут получить доступ к чатботу Google, не выходя из приложения для обмена сообщениями. Gemini в Messages сможет выполнять базовые задачи, такие как написание сообщений и помощь в планировании событий, или же можно просто пообщаться с ним. Функция все еще находится в стадии бета-тестирования, и пока что она доступна только англоязычным пользователям Messages, сообщает Google.

Android Auto также получает функции искусственного интеллекта, который может помочь минимизировать отвлечения в дороге. Если групповой чат разрывает ваш телефон непрерывными сообщениями или если кто-то присылает вам романы текста, Android Auto автоматически суммирует сообщение и прочитает вам его более лаконичную версию, передает Engadget. Он также предложит ответы и действия на основе уведомлений, например, поделится ожидаемым временем прибытия, чтобы вы могли ответить одним касанием и сосредоточиться на управлении автомобилем.

На выставке Google также анонсировала некоторые новые функции доступности для Android, в частности подписи к изображениям в приложении Lookout, сгенерированные искусственным интеллектом. Он сможет генерировать описания для изображений, найденных в Интернете или полученных в сообщениях, и зачитывать их вслух пользователю. Функция пока доступна только на английском языке, но впоследствии она будет внедрена по всему миру. Функция Объектив в Google Картах также получит расширенную опцию чтения с экрана, которая позволит пользователям наводить камеру телефона на что-то перед собой, например, ресторан или станцию метро, и слышать информацию об этом.

Обновления для Android также включают новые элементы управления Spotify под названием Spotify Connect, чтобы пользователи могли легко переключаться между своими устройствами, например, с наушников на колонку. Эта функция уже была доступна для YouTube Music.

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