Google Fi — третий ребрендинг виртуального оператора за 8 лет и 7-дневный пробный период для телефонов с eSim

Виртуальный мобильный оператор Google провел уже третий ребрендинг за восемь лет и добавил возможность бесплатного тестирования услуг на eSIM. Также сервис обзавелся новым логотипом.
Вначале сервис назывался Project Fi, затем Google Fi, его новое актуальное название Google Fi Wireless. Новый логотип оператора довольно примечателен: это буква «F», стилизованная под «палочки» телефонного индикатора сети, повернутого на 90°.
Новый бесплатный пробный режим дает возможность каждому владельцу телефона с eSIM в течение 7 дней пользоваться услугой Google Fi Wireless с 10 ГБ трафика. Прежде всего, это возможность оценить качество связи и покрытие.
На время пробного периода Google предоставляет новый номер Fi с сохранением работоспособности текущего используемого номера. Нюанс в том, что бесплатный тариф требует ввода данных кредитки – через неделю будет автоматически выставлен счет на $50 в соответствии с тарифом Simply Unlimited. Однако подписку тут же можно отменить парой касаний, при этом всё равно можно воспользоваться 7-дневным пробным периодом.
Приложение Google Fi Wireless получило горизонтальный список членов семьи вверху в виде традиционных круглых иконок с подписью. Нажатие на профиль демонстрирует использование им данных и открывает настройки родительского контроля. Родители могут разрешить устройству общаться только с людьми из списка контактов (только для Android), удаленно включать совместное использование местоположения или управлять ограничениями данных.
Google Fi ранее позволял бесплатно шерить смартфон на тарифах Flexible и Unlimited Plus, теперь эта возможность также распространяется на базовый план Unlimited. Компания предлагает бесплатные смартфоны в США в случае двухлетней подписки на Google Fi Wireless: при покупке на сайте Fi пакета выдается Pixel 6a с полной оплатой покупателем его цены в $449, которые возвращаются в виде ежемесячных выплат в течение 24 месяцев.
Более года назад, в связи с военным вторжением россии в Украину, Google Украина отменила плату за международные звонки из Украины и США в Украину через Google Fi:
Google Украина: расширен доступ к Project Shield, поддержка $25 млн, приложение «Повітряна тривога», отменена плата за звонки Google Fi/Google Voice
Источник: Ars Technica