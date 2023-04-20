Google Fi — третий ребрендинг виртуального оператора за 8 лет и 7-дневный пробный период для телефонов с eSim

Виртуальный мобильный оператор Google провел уже третий ребрендинг за восемь лет и добавил возможность бесплатного тестирования услуг на eSIM. Также сервис обзавелся новым логотипом.

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Вначале сервис назывался Project Fi, затем Google Fi, его новое актуальное название Google Fi Wireless. Новый логотип оператора довольно примечателен: это буква «F», стилизованная под «палочки» телефонного индикатора сети, повернутого на 90°.

Новый бесплатный пробный режим дает возможность каждому владельцу телефона с eSIM в течение 7 дней пользоваться услугой Google Fi Wireless с 10 ГБ трафика. Прежде всего, это возможность оценить качество связи и покрытие.

На время пробного периода Google предоставляет новый номер Fi с сохранением работоспособности текущего используемого номера. Нюанс в том, что бесплатный тариф требует ввода данных кредитки – через неделю будет автоматически выставлен счет на $50 в соответствии с тарифом Simply Unlimited. Однако подписку тут же можно отменить парой касаний, при этом всё равно можно воспользоваться 7-дневным пробным периодом.

Приложение Google Fi Wireless получило горизонтальный список членов семьи вверху в виде традиционных круглых иконок с подписью. Нажатие на профиль демонстрирует использование им данных и открывает настройки родительского контроля. Родители могут разрешить устройству общаться только с людьми из списка контактов (только для Android), удаленно включать совместное использование местоположения или управлять ограничениями данных.

Google Fi ранее позволял бесплатно шерить смартфон на тарифах Flexible и Unlimited Plus, теперь эта возможность также распространяется на базовый план Unlimited. Компания предлагает бесплатные смартфоны в США в случае двухлетней подписки на Google Fi Wireless: при покупке на сайте Fi пакета выдается Pixel 6a с полной оплатой покупателем его цены в $449, которые возвращаются в виде ежемесячных выплат в течение 24 месяцев.

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Более года назад, в связи с военным вторжением россии в Украину, Google Украина отменила плату за международные звонки из Украины и США в Украину через Google Fi:

Источник: Ars Technica