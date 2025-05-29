Google: Instagram начал «неоправданно» разряжать смартфоны Android, даже без просмотра Reels

Если вы заметили, что ваш смартфон Android начал слишком быстро терять заряд — возможно, в этом виноват Instagram.

Согласно сообщению менеджера сообщества Google Аадила Шейха (через Neowin), использование Instagram в последнее время приводило к более быстрой разрядке батарей в некоторых смартфонах Android — причем неоправданной, поскольку проблема возникала даже без просмотра Reels (коротких видео).

К счастью, Meta довольно быстро выпустила обновление со сборкой 382.0.0.49.84, о чем сообщил сам Шейх:

«Привет, сообщество Android! С сегодняшнего дня Instagram выпускает обновленное приложение, которое должно решить проблему разрядки батареи на устройствах Android. Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения Instagram (сборка 382.0.0.49.84)».

К сожалению, в Google не уточнили, какие именно смартфоны пострадали от ошибки, или же она касается всех моделей. Судя по комментариям в соцсетях, то жалобы поступали от владельцев Samsung Galaxy S24 и устройств Pixel (в последнем случае проблема коснулась моделей Pixel 6-Pixel 9 после майского обновления).

Один из пользователей Reddit с Samsung Galaxy A53 сообщил, что Instagram использовал 12,4% заряда батареи в течение 54 минут включенного экрана, тогда как WhatsApp с подобным временем включенного экрана 49 минут использовал только 2,4%.

Обновить Instagram до последней версии можно непосредственно на странице приложения в Google Play Store.