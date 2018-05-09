Google Lens стал частью приложения камеры смартфонов и обзавелся новыми функциями

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В мая прошлого года на Google I/O 2017 в числе других анонсов была представлена система «естественного визуального поиска» Google Lens, способная в режиме реального времени определять, что видит камера смартфона. В этом году на Google I/O 2018 поисковый гигант представил новую, улучшенную версию приложения Google Lens. Обновление обещают выпустить «в ближайшие недели».

Первое, что следует отметить – обещанная интеграция Google Lens в приложение камеры. К сожалению, точного перечня моделей смартфонов Android, владельцы которых получат интеграцию Google Lens в родное приложение камеры, пока нет. Известный лишь имена производителей сторонних смартфонов: LG, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ и ASUS.

Таким образом, владельцы флагманских смартфонов этих компаний смогут теперь работать с Google Lens прямо через стандартное приложение камеры.

Что касается нововведений, появится функция, которая будет в режиме реального времени анализировать, что именно находится в объективе камеры устройства, и сможет определять объекты еще до начала съемки. К примеру, если навести камеру на плакат с музыкантом, то Lens может начать воспроизводить музыкальное видео.

Кроме того, расширены функциональные возможности в части распознавания изображений – пользователи могут рассчитывать на более полную справку о том или ином здании, книге или картине. Все работает достаточно просто: пользователь делает фото того или иного объекта для последующего попиксельного анализа с использованием алгоритмов машинного обучения и получения полезной информации и отображения релевантных поисковых запросов.

В обновленной версии Google Lens разработчики также уделили больше внимания сегменту розничной торговли. Но вместо банального определения предметов одежды, система по возможности отображает доступные предложения в интернет-магазинах.

Кроме того, Google Lens может распознавать текст на объектах из реального мира и копировать его в буфер. Функция работает так же, как распознавание изображений в Google Translate.

Наконец, обновление Google Lens приносит интеграцию с Maps, обеспечивая новые возможности навигации через камеру с применением технологий дополненной реальности.

Источник: Google