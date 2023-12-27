Новости Софт 27.12.2023 в 17:37 comment views icon

Google Messages получает кастомизированные цветные «пузыри» — правда, только для RCS

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Google Messages получает кастомизированные цветные «пузыри» — правда, только для RCS

Google разворачивает недавно анонсированные семь новых функций для бета-версии своей платформы обмена сообщениями в том числе и ту, что позволит менять цвета сообщений.

Функция появится в меню с тремя точками, расположенном в верхнем правом углу диалога здесь необходимо выбрать раздел «изменить цвет».

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В то же время некоторые пользователи заметили, что параметр «Custom Bubbles» предназначен исключительно для RCS, что может быть связано с тем, что цвета будут синхронизироваться между отправителем и получателем.

Еще несколько новых функций, таких как Screen Effects, которая превращают текст в визуальные изображения, настройки профилей и Voice Moods, также имеют ограниченный доступ.

Ранее Google сообщила, что ее платформу для обмена RCS-сообщениями используют 1 миллиард человек ежемесячно.

Google Messages получает 7 новых функций — в честь 1 миллиарда пользователей RCS

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