RCS — что это такое и чем отличается от SMS и iMessage?

На прошлой неделе Apple объявила, что внедрит поддержку RCS с 2024 года – решение, которое фактически прекратит длительный и запутанный конфликт между iOS и Android. Рассказываем, что это за протокол обмена сообщениями и изменится ли что-то для пользователей.

Что такое SMS?

Служба коротких сообщений (SMS) — один из самых распространенных протоколов обмена сообщениями на планете, стартовавший с первых дней развития мобильных технологий. В декабре 1992 года Нил Папворт, на то время инженер в Vodafone, отправил первое SMS-сообщение, в котором пожелал своему боссу «Счастливого Рождества». К началу 2011 года около 80% всех пользователей мобильных телефонов в мире — около 3,5 миллиарда человек — ежемесячно отправляли SMS-сообщения.

Однако в настоящее время этот стандарт имеет заметные недостатки: длину, ограниченную 160 символами, а также отсутствие сквозного шифрования Сквозное шифрование (англ. end-to-end encryption) — способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям. и возможности отправки фото, видео, аудио или GIF-файлов. Для мультимедиа мобильные телефоны уже долгое время используются службой обмена мультимедийными сообщениями (MMS), которая и сама имеет определенные технические ограничения, в частности касательно размера сообщения.

Несмотря на то, что SMS кажется устаревшим в эпоху, где царят платформы обмена мгновенными сообщениями, у него есть одно преимущество: сообщения маршрутизируются через мобильную сеть вашего оператора, то есть для использования этой технологии не требуется тарифный план. SMS часто служил запасным вариантом для более продвинутых протоколов, включая iMessage.

Что такое RCS?

RCS (аббревиатура от Rich Communication Services) — это протокол передачи данных, чаще всего известный в коммерческой реализации как Advanced Messaging и разработанный GSMA GSM Association (также известная как GSMA) — объединение мобильных операторов и других компаний мобильной связи со всего мира как замена SMS и MMS нового поколения.

RCS позволяет пользоваться многими функциями, которые ранее были эксклюзивными для платформ обмена сообщениями, поступающими с самого высокого уровня, например WhatsApp.

Например, универсальный профиль RCS включает полную поддержку уведомлений о прочтении и индикаторов набора текста; поддерживает групповые чаты и позволяет отправлять изображения высокого разрешения, видео и аудиоклипы. С начала этого года реализация RCS от Google также предлагает стандартное сквозное шифрование (E2EE) как для индивидуальных, так и для групповых чатов.

В отличие от SMS-сообщений, RCS-сообщения отправляются через мобильный Интернет или Wi-Fi, а SMS функционирует как запасной вариант.

Курс Англійської. Обери викладача за своїми вимогами серед 1100+ фахівців в Englishdom. Ознайомитись з курсом

В то же время, RCS никогда не рассматривался как замена или конкурент приложениям обмена мгновенными сообщениями. По своей сути, это протокол связи между операторами мобильной связи и между телефоном и оператором. Чтобы воспользоваться его преимуществами, не нужно регистрироваться в новой службе — если ваш телефон и оператор поддерживают RCS и вы используете совместимую программу, например Messages от Google, вы можете испытать все преимущества протокола (конечно, при условии, что люди, с которыми вы обмениваетесь сообщениями, поддерживают те же требования).

Как во все это впишется iMessage?

Apple анонсировала iMessage в июне 2011 года, за несколько месяцев до того, как умер Стив Джобс. В отличие от RCS, iMessage — это собственный протокол обмена сообщениями, который контролируется исключительно Apple и доступен (за исключением некоторых неофициальных обходных путей) только на устройствах iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.

Начиная с 2024 года, Apple планирует интегрировать поддержку RCS в свое приложение Messages. Однако в настоящее время эти два протокола несовместимы. Когда владельцы устройств Apple пытаются отправить кому-то с телефоном Android текстовые сообщения или медиафайлы, фирменные синие пузырьки меняют цвет на зеленый, переходя в формат стандартных SMS/MMS.

Проблемы с внедрением RCS

Хотя работа над RCS началась еще до того, как Apple анонсировала iMessage, у протокола был один серьезный недостаток, который обрекал его на медленное внедрение. RCS — это многосторонний проект с привлечением GSMA, коммерческой организации, представляющей интересы индустрии мобильной связи в целом. В 2015 году Google принял более активное участие в распространении RCS, приобретя Jibe Mobile. Взяв за основу технологию Jibe, Google фактически обеспечивает некий «клей», объединяющий экосистему RCS, но в течение длительного времени компания плохо справлялась с направлением всех участвующих в RCS к общей цели.

На самом деле, первые дни RCS были отмечены неудачными стартами, когда некоторые операторы, включая группу, состоящую из AT&T, T-Mobile и Verizon, сформировали кратковременное совместное предприятие для продвижения протокола, прежде чем в конце концов присоединились к Google. Даже Samsung некоторое время спорила, прежде чем согласилась сделать Messages от Google программой для обмена сообщениями по умолчанию, поставляемой ею на телефонах в США.

По этой причине у Apple было мало причин принимать RCS и подыгрывать конкуренту.

«Я не слышал, чтобы наши пользователи требовали этого», — сказал генеральный директор Apple Тим Кук на конференции Code Conference в 2022 году, когда его спросили об обмене сообщениями RCS. «Купите своей маме iPhone» — его последний комментарий по этому поводу.

Но в прошлом году Европейский Союз принял знаковый Закон о цифровых рынках и услугах (DMA), требовавший от так называемых «гейткиперов» не ограничивать третьи стороны во взаимодействии с собственными системами. В начале ноября Google направила в Европейскую комиссию доказательства того, что iMessage якобы относится к этому закону, хотя в Apple все отрицали.

Источник: Engadget