Google Messages получает 7 новых функций — в честь 1 миллиарда пользователей RCS

Фотоэмодзи, экранные эффекты, кастомизированные «пузыри» и оформление профилей доступны в бета-версии Google Messages.

Платформу Google для обмена RCS-сообщениями используют 1 миллиард человек ежемесячно и, чтобы отметить достижение, сервис запускает сразу 7 новых функций.

Фотоэмодзи

Как следует из названия, функция позволяет превратить фотографию в реакцию с помощью встроенного в устройство Google AI. Все результаты хранятся на специальной вкладке, чтобы их можно было использовать повторно.

Кроме того, ваши друзья в групповых чатах также могут использовать любые фотографии, которые вы отправили.

Настроение для голоса

Это анимированные эмодзи, которые накладываются на голосовое сообщение, чтобы визуально передать то, что вы испытываете в этот момент. Битрейт голосового сообщения и частота дискретизации также были увеличены для улучшения качества восприятия.

Экранные эффекты

Выдают яркую анимацию во весь экран при вводе определенных сообщений — например «я люблю тебя» или «идет снег». Их в общей сложности 15, но Google не раскрывает все, чтобы преподнести пользователям сюрприз.

Кастомизированные «пузыри»

Этого вы никогда не сможете сделать в iMessage — настроить цвет сообщения и фон беседы.

Анимированные реакции

Подобная Telegram функция, позволяющая с помощью анимированного эмодзи отреагировать на сообщения.

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Анимированные смайлики

Визуальные эффекты, которые срабатывают, когда вы посылаете только определенные смайлы — например, в Telegram и WhatsApp тоже есть нечто подобное.

Профили

Теперь вы можете персонализировать свое имя профиля и изображение, которое затем будут сопровождать номер телефона. По словам компании, это «решает проблему получения сообщений от телефонных номеров, которые не сохранены в ваших контактах», и может быть особенно полезно в групповых чатах, чтобы вы знали, кто среди участников.

К сожалению, функции пока будут доступны только в бета-версии Messages, и даже не все сразу.