Google Messages получает 7 новых функций — в честь 1 миллиарда пользователей RCS

Фотоэмодзи, экранные эффекты, кастомизированные «пузыри» и оформление профилей доступны в бета-версии Google Messages.
Платформу Google для обмена RCS-сообщениями используют 1 миллиард человек ежемесячно и, чтобы отметить достижение, сервис запускает сразу 7 новых функций.
Фотоэмодзи
Как следует из названия, функция позволяет превратить фотографию в реакцию с помощью встроенного в устройство Google AI. Все результаты хранятся на специальной вкладке, чтобы их можно было использовать повторно.
Кроме того, ваши друзья в групповых чатах также могут использовать любые фотографии, которые вы отправили.
Настроение для голоса
Это анимированные эмодзи, которые накладываются на голосовое сообщение, чтобы визуально передать то, что вы испытываете в этот момент. Битрейт голосового сообщения и частота дискретизации также были увеличены для улучшения качества восприятия.
Экранные эффекты
Выдают яркую анимацию во весь экран при вводе определенных сообщений — например «я люблю тебя» или «идет снег». Их в общей сложности 15, но Google не раскрывает все, чтобы преподнести пользователям сюрприз.
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Кастомизированные «пузыри»
Этого вы никогда не сможете сделать в iMessage — настроить цвет сообщения и фон беседы.
Анимированные реакции
Подобная Telegram функция, позволяющая с помощью анимированного эмодзи отреагировать на сообщения.
Анимированные смайлики
Визуальные эффекты, которые срабатывают, когда вы посылаете только определенные смайлы — например, в Telegram и WhatsApp тоже есть нечто подобное.
Профили
Теперь вы можете персонализировать свое имя профиля и изображение, которое затем будут сопровождать номер телефона. По словам компании, это «решает проблему получения сообщений от телефонных номеров, которые не сохранены в ваших контактах», и может быть особенно полезно в групповых чатах, чтобы вы знали, кто среди участников.
К сожалению, функции пока будут доступны только в бета-версии Messages, и даже не все сразу.
В Google Messages появилась поддержка изображений Ultra HDR для RCS. Но есть нюансы