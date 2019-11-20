Google обновила страницу «Мои устройства», позволив пользователям G Suite удалённо управлять компьютерами





У Google, как известно, есть страница, на которой каждый пользователь может посмотреть, какие устройства подключены к его аккаунту. В большей степени эта страница была заменена функцией «Найти устройство», но всё ещё используется корпоративными пользователями G Suite. До сих пор на ней отображались только смартфоны и планшеты, но Google наконец обновила страницу, добавив новый внешний вид и возможность управления компьютерами.

Таким образом, действия, которые вы могли совершать с мобильными устройствами, теперь можно осуществлять с ноутбуками: удалять всю информацию, блокировать аппарат или определять его местоположение. Новый интерфейс стал более удобным, все устройства разделены на «Активные» и «Неактивные». Функция «Найти устройство» работает во многом как и прежде, но больше ориентирована на потребителей, чем на бизнес-пользователей G Suite.

Страница «Мои устройства» теперь находится по новому адресу – mydevices.google.com (работает только для пользователей G Suite). В ближайшие дни Google начнёт перенаправлять сюда пользователей со старого URL.

Источник: Engadget