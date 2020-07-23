Google отложила переход на индексирование с приоритетом мобильного контента до весны 2021 года





Компания Google уже на протяжении нескольких лет продвигает идею ранжирования сайтов на основании их мобильной версии. Оно уже работает для большинства уже проиндексированных и активировано по умолчанию для всех новых сайтов.

Ранее Google планировала полностью перейти на ранжирование всех сайтов в поиске по их мобильной версии в сентябре 2020 года. Но коронавирус внёс коррективы как в планы компании, так и в работу владельцев сайтов. Потому внедрение новой системы индексирования сайтов откладывается на полгода – до марта 2021 года.

«Мы понимаем, что в эти неопределённые времена не всегда просто сфокусироваться на работе, поэтому мы решили продлить переходной период до конца марта 2021 года. К этому времени мы планируетм перевести наши систему ранжирования на индексирование по мобильной версии», — говорится в публикации в блоге Google.

Компания также подготовила рекомендации для владельцев тех сайтов, которые ещё не готовы к индексированию с приоритетом мобильного контента. Чтобы избежать блокировки и понижения сайтов в результатах ранжирования в поиске, нужно убедиться, что сайт соответствует следующим рекомендациям.

Источник: Google