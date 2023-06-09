Google обновил Менеджер паролей — импорт данных, заметки и биометрическая идентификация

Менеджер паролей Google (Google Password Manager), встроенный в браузер Chrome для ПК, Android и iOS, получил обновление, которое принесло новые функции безопасности и удобства использования. В том числе появилась возможность загрузки данных (с помощью файла .csv) из других сервисов.

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Для менеджера паролей теперь доступно выделенное место в Chrome, доступ к которому можно получить через меню браузера или окно Manage passwords при попытке сохранить новые учетные данные. Кроме того, предусмотрена опция доступа через ярлык на рабочем столе. На соответствующей странице можно просмотреть свои сохраненные пароли для различных сайтов, а также изменить настройки. Для пользователей iOS будет доступно более крупное всплывающее окно автоматического заполнения паролей.

Обновление Google Password Manager позволяет добавлять примечания к сохраненным данным для авторизации. Если есть дополнительный пин-код или секретный вопрос, на который нужно запомнить ответ, эта информация теперь может храниться вместе с паролем этой учетной записи. При авторизации нужно будет щелкнуть значок ключа, чтобы получить доступ к сохраненным сведениям.

Что касается безопасности, Google добавляет больше вариантов биометрической аутентификации для настольных устройств. Таким образом, перед автоматическим заполнением формы авторизации можно настроить запрос отпечатка пальца или распознавания лица. Это может быть полезно при использовании общего компьютера. В iOS менеджер паролей Google будет помечать повторно используемые и ненадежные пароли на вкладке Password Checkup, где также находятся сведения о скомпрометированном пароле.

Большинство из указанных обновлений Google Password Manager уже доступны для использования. Однако биометрическая идентификация на ПК появится «скоро».

Источник: Engadget