Google переименовала Bard в Gemini и запустила свою самую мощную модель Ultra 1.0 (909,99 грн в месяц)

В прошлом году Google запустила свой чат-бот на основе искусственного интеллекта Bard, который теперь решила переименовать в Gemini. Такое же название носит модель искусственного интеллекта, на базе которой работает чат-бот.
Gemini уже работает с помощью модели Pro 1.0 на более чем 40 языках и более чем в 230 странах и территориях, включая Украину. Теперь Google вводит две новые возможности для лучшего взаимодействия с ИИ: Gemini Advanced и приложение для мобильных устройств.
Чат-бот Gemini Advanced дает доступ к передовой ИИ-модели Google Ultra 1.0. Благодаря этому он гораздо лучше справляется с очень сложными задачами, такими как кодирование, логическое мышление, соблюдение подробных инструкций и сотрудничество над творческими проектами. Gemini Advanced позволяет не только вести более длинные и более подробные разговоры; он также лучше понимает контекст предварительных подсказок.
Gemini Advanced может стать личным репетитором – создавая пошаговые инструкции, образцы тестов или двусторонние дискуссии, адаптированные к стилю обучения пользователя. Он может помочь с более продвинутыми сценариями кодирования, служа источником идей и помогая оценить различные подходы к кодированию. Gemini Advanced может помочь создателям цифрового контента, генерируя новый контент, анализируя последние тенденции и проводя мозговой штурм для поиска лучших способов увеличения аудитории.
Пользователи Gemini Advanced получат доступ к расширенным мультимодальным возможностям, большему количеству интерактивных функций кодирования, возможностям более глубокого анализа данных и т.д. Сегодня Gemini Advanced доступен в более чем 150 странах и территориях (в том числе и в Украине) на английском языке; со временем он станет доступен и на других языках.
Gemini Advanced доступен в рамках нового тарифного премиум-плана Google One AI. Он предоставляет все возможности нынешнего тарифа Google One Premium, а также предлагает доступ к Gemini Advanced, а вскоре подписчики AI Premium дополнительно смогут использовать Gemini в Gmail, Документах, Презентациях, Таблицах и т.д.
Первые два месяца тариф Google One AI предлагается в виде бесплатной пробной версии, а затем обойдется в $19,99 в месяц. Для Украины стоимость составляет 909,99 грн в месяц.
Дополнительно отныне Google начинает внедрять мобильный опыт для Gemini и Gemini Advanced с новыми приложениями на Android и Google на iOS.
С помощью Gemini на смартфоне вы можете печатать, разговаривать или добавлять изображения для разнообразной помощи в дороге. Например, можно сфотографировать спущенное колесо и получить инструкции по ремонту, создать индивидуальное изображение для приглашения на ужин или попросить помочь написать сложное текстовое сообщение.
Загрузив приложение Gemini или подключившись через Google Ассистент, пользователи смогут получить доступ к нему из приложения или в любом другом месте, где обычно активируется Google Ассистент. После запуска откроется новое наложенное окно, обеспечивающее доступ к Gemini, а также контекстную помощь прямо на экране. Благодаря этому можно создать подпись к фотографии или задать вопрос о статье. Многие функции голосового помощника Google Ассистент будут доступны через приложение Gemini, включая установку таймеров, совершение звонков и управление устройствами умного дома.
На iOS доступ к Gemini появится в приложении Google в ближайшие недели. Достаточно будет прикоснуться к переключателю Gemini и начать общаться с ним.
Сегодня Gemini постепенно появится на телефонах Android и iOS в США на английском языке, а полностью доступным он станет в ближайшие недели. Начиная со следующей недели, можно будет получить доступ к нему в большем количестве регионов на английском, японском и корейском языках, а другие страны и языки будут добавлены в скором времени.