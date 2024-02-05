Новини Технології 05.02.2024 о 12:00 comment views icon

Прощавай, Bard. Google змінює назву чатбота на Gemini і готує окремий застосунок для Android

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Прощавай, Bard. Google змінює назву чатбота на Gemini і готує окремий застосунок для Android

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Компанія представила свою нову мультимодальну модель штучного інтелекту Gemini наприкінці 2023 року, і вже інтегрувала в деякі продукти, зокрема й запущений торік чатбот Bard.

Водночас, згідно з журналом змін, який просочився на X, Google планує ще й змінити назву Bard на Gemini.

Серед іншого в витоку повідомляють, що «незабаром» з’явиться окрема програма Gemini для Android, а платний тариф Gemini Advanced випустять вже 7 лютого — він надасть користувачам доступ до моделі Gemini Ultra 1.0, яка «більш здатна виконувати складні завдання, такі як кодування, логічне мислення, дотримання тонких інструкцій і творча співпраця».

Gemini Advanced буде доступний у понад 150 країнах і оптимізований для англійської мови на початку. У журналі змін також зазначено, що з цим випуском Gemini розшириться до Канади.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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