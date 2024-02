Прощавай, Bard. Google змінює назву чатбота на Gemini і готує окремий застосунок для Android

Компанія представила свою нову мультимодальну модель штучного інтелекту Gemini наприкінці 2023 року, і вже інтегрувала в деякі продукти, зокрема й запущений торік чатбот Bard.

Водночас, згідно з журналом змін, який просочився на X, Google планує ще й змінити назву Bard на Gemini.

Серед іншого в витоку повідомляють, що «незабаром» з’явиться окрема програма Gemini для Android, а платний тариф Gemini Advanced випустять вже 7 лютого — він надасть користувачам доступ до моделі Gemini Ultra 1.0, яка «більш здатна виконувати складні завдання, такі як кодування, логічне мислення, дотримання тонких інструкцій і творча співпраця».

Gemini Advanced буде доступний у понад 150 країнах і оптимізований для англійської мови на початку. У журналі змін також зазначено, що з цим випуском Gemini розшириться до Канади.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it’s a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don’t really understand the limitations with the app. That’s disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

— Dylan Roussel (@evowizz) February 3, 2024